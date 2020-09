Enola Holmes, su Netflix in streaming da oggi

Enola Holmes è il nuovo film Netflix con Millie Bobby Brown, in arrivo oggi in streaming nel catalogo di settembre: tutti pronti a fare un salto nella mai così affollata famiglia Holmes e a ritrovare un altro volto amatissimo dagli utenti della piattaforma, quello di Henry Cavill.

Quello che per molti è ormai Geralt di Rivia, in Enola Holmes sarà invece il celebre investigatore Sherlock Holmes, fratello maggiore della protagonista qui interpretata da Millie Bobby Brown. Ispirato ai romanzi di Nancy Springer, il film racconta dell'indagine condotta dalla sorella minore di Sherlock Holmes e Mycroft, un'adolescente ribelle e arguta, per ritrovare la mamma scomparsa. La ragazzina, come il celebre fratello, è un'incredibile detective e, a giudicare dal trailer, nel film avrà ampio spazio per dimostrarlo. Al fianco di Millie Bobby Brown ed Henry Cavill ci sarà anche Sam Claflin nei panni dell'altro fratello maggiore Mycroft Holmes.

Enola Holmes: la famiglia riunita, Millie Bobby Brown, Sam Claflin ed Henry Cavill in una scena

La sceneggiatura è firmata da Jack Thorne, autore di Harry Potter e la Maledizione dell'Erede e della serie tratta da Queste oscure materie. Nel film, diretto da Harry Bradbeer, recitano anche Helena Bonham Carter nel ruolo della madre misteriosamente scomparsa di Enola, l'eccentrica Eudoria, Fiona Shaw e Adeel Akhtar.

Enola Holmes è solo l'ultima di tante novità in catalogo a settembre 2020 su Netflix, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.