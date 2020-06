Enola Holmes: Millie Bobby Brown è la sorellina di Sherlock Holmes nelle prime foto

Nuovo look per Millie Bobby Brown che in Enola Holmes interpreta la sorella adolescente e ribelle di Sherlock Holmes, ecco le prime foto del film.

La star di Stranger Things Millie Bobby Brown cambia look per Enola Holmes, film in costume targato Netflix in cui interpreta la sorella minore di Sherlock Holmes nella Londra del 19° secolo, come mostrano le prime foto del film.

Enola Holmes: un primo piano di Millie Bobby Brown

Enola Holmes: la famiglia riunita, Millie Bobby Brown, Sam Claflin ed Henry Cavill in una scena

Enola Holmes, ispirato ai romanzi di Nancy Springer, vede protagonista la sorella minore di Sherlock Holmes e Mycroft, un'adolescente ribelle e arguta. La ragazzina, interpretata da Millie Bobby Brown, come il celebre fratello è un'incredibile detective e sul grande schermo si racconterà uno dei misteri che affronta tra le pagine. Henry Cavill intepreta Sherlock Holmes, mentre Sam Claflin è il fratello maggiore Mycroft.

Enola Holmes: gli eredi di Arthur Conan Doyle contro il film con Millie Bobby Brown

La sceneggiatura è firmata da Jack Thorne, autore di Harry Potter e la Maledizione dell'Erede e della serie tratta da Queste oscure materie.

Nel film diretto da Harry Bradbeer recitano anche Helena Bonham Carter nel ruolo della madre di Enola, l'eccentrica Eudoria, Fiona Shaw e Adeel Akhtar.

Eniola Holmes arriverà su Netflix a settembre.