Stranger Things 5: confermato dal boss di Netflix l'anno di uscita dell'ultima stagione

È stato rivelato l'anno di uscita della prossima stagione di Stranger Things. La serie fantasy fantascientifica di Netflix è una delle offerte più popolari della piattaforma, con le stagioni 4 e 3 che occupano il secondo e il nono posto della Top 10 di tutti i tempi.

Il cast dello show comprende Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Sadie Sink, Joe Keery e Maya Hawke. Sebbene gli ultimi due episodi della quarta stagione siano stati trasmessi in anteprima il 1° luglio 2022, la produzione della quinta stagione di Stranger Things, che sarà quella conclusiva, è iniziata solo nel gennaio 2024.

Stranger Things 5, Millie Bobby Brown teme che un'abitudine presa sul set di Enola Holmes la metterà nei guai

Quando uscirà Stranger Things 5?

Il CEO di Netflix Ted Sarandos ha parlato della prossima stagione di Stranger Things durante la Q2 2024 Earnings Interview della società. Ha rivelato che lo show tornerà sullo streamer nel 2025 insieme alle nuove stagioni di altri show popolari, tra cui Wednesday e The Night Agent. Tuttavia, non ha menzionato se la stagione sarà divisa in più parti come la quarta. Leggete l'intera dichiarazione di Sarandos sull'argomento qui sotto:

Stranger Things:

"Per il 2025, ci saranno le nuove stagioni di Wednesday, Stranger Things e The Night Agent, e stiamo producendo One Piece, quindi c'è un sacco di entusiasmo solo per le nostre serie"

Resta da vedere se la quinta stagione, che riunisce l'intero cast di Stranger Things per quella che sembra essere l'ultima volta, sarà all'altezza del fatto che il pubblico ha dovuto aspettare anni per la prima. Un aspetto che gioca a suo favore è il fatto che la serie è diventata famosa per le sue pause insolitamente lunghe. Sebbene siano passati solo 15 mesi tra la prima stagione del 2016 e la seconda del 2017, ci sono stati 21 mesi di attesa prima della terza stagione e 34 mesi prima della quarta, il che significa quasi tre anni interi.

L'imminente pausa potrebbe finire per essere inferiore al divario tra le stagioni 3 e 4, dato che la data del 2025 significa che la première avverrà tra i 30 e i 41 mesi dopo il finale della quarta stagione.