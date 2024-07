House of the Dragon 2 QUEL momento tra Mysaria e Rhaenyra è stato improvvisato da Emma D'Arcy

Il sesto episodio della seconda stagione di House of the Dragon si è concluso con un momento di intimità tra la regina Rhaenyra e Lady Mysaria che, secondo la protagonista Sonoya Mizuno, non era inizialmente previsto dal copione.

L'ultimo episodio della serie HBO tratta dalle opere di George R.R. Martin ha riservato molti momenti emozionanti ai propri spettatori, che hanno potuto assistere a un altro tassello di quella che è nota come la Danza dei Draghi, ma c'è stato anche il tempo per un momento più distensivo, anche se ugualmente appassionante.

Ovviamente non proseguite nella lettura se non siete in pari con lo show HBO e non aveva ancora visto il sesto episodio di House of the Dragon. Seguono SPOILER. Ricordiamo che gli episodi della serie sono disponibili su Sky e in streaming in esclusiva su Now.

House of the Dragon, stagione 2: una foto del terzo episodio

Mentre l'immediatezza della guerra tra draghi si fa sentire dopo i brutali eventi di Rook's Rest, Rhaenyra (Emma D'Arcy) si appoggia a Mysaria (Mizuno) come confidente fidata, che le assicura di essere destinata a diventare regina. Dopo che Mysaria si è aperta a Rhaenyra sul suo passato traumatico, le due si sono abbracciate e, in un momento di forte emozione, l'abbraccio si è trasformato in un bacio appassionato.

"Non era previsto ci dovesse essere un bacio. Penso che sia stato programmato come... un momento molto intenso tra loro o qualcosa del genere, e poi qualsiasi cosa accada viene interrotta", ha raccontato Mizuno a TheWrap, aggiungendo che lei, D'Arcy e lo showrunner Ryan Condal hanno avuto 'molte conversazioni' nel corso dei mesi con tutti i membri del consiglio di amministrazione su dove la storia stesse andando. È stata D'Arcy alla fine a suggerire come si sarebbe potuta svolgere la scena.

"Poiché eravamo separate nella stanza... [e] Mysaria ha raccontato questa storia, [D'Arcy] ha sentito l'istinto di abbracciarla, di confortarla", ha aggiunto. "Da lì, mi è sembrato così logico passare al bacio".

House of the Dragon 2, l'ultimo episodio ha dato il via a una delle storie più famose del libro

Mizuno ha chiarito subito che lei e D'Arcy volevano evitare che il bacio venisse percepito come una dichiarazione "queer", così l'attrice ha notato che l'intimità del loro abbraccio ha fatto sì che il loro bacio fosse percepito come "emotivamente giusto".

"Credo che nessuna delle due venisse abbracciata in quel modo da molto tempo", ha dichiarato Mizuno, aggiungendo che forse Mysaria ha ricevuto un simile amore solo da sua madre quando era piccola. "Penso che sia stato l'abbraccio - l'intima vulnerabilità di quell'abbraccio - a trasformarsi in un bacio molto tenero e appassionato, che è stato davvero... sorprendente. Credo che il momento sia stato molto emozionante per entrambi".