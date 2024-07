House of the Dragon 2, l'ultimo episodio ha svelato un nuovo e fondamentale dragonrider

Come ricorderà chi ha seguito la serie finora, il quinto episodio della seconda stagione di House of the Dragon ha dato il via a una delle trame più attese della guerra.

Rhaenyra ha messo in atto un piano per trovare cavalieri per le bestie che vivono sotto Roccia del Drago, sperando di pareggiare le sue probabilità contro Vhagar. È ufficialmente iniziata la ricerca delle persone che saranno conosciute come Dragonseeds e il nuovo episodio di domenica di House of the Dragon ha rivelato il primo di questi nuovi cavalieri.

Ovviamente non proseguite nella lettura se non siete in pari con lo show HBO e non aveva ancora visto il sesto episodio di House of the Dragon. Seguono SPOILER.

Abubakar Salim in House of the Dragon

Per settimane, la seconda stagione ha fatto intendere che Addam di Hull sarebbe stato un dragonrider. È stato praticamente confermato che lui e suo fratello Alyn sono figli di Lord Corlys Velaryon, la cui famiglia è piena di cavalieri dei draghi. Laenor, l'altro figlio di Corlys, è scomparso nella prima stagione, fingendo la propria morte e lasciando il suo drago, Seasmoke, senza un cavaliere. Addam sembra aver avuto un legame con Seasmoke e in questo episodio i due si sono trovati faccia a faccia.

Dopo aver rifiutato di legarsi a Ser Steffon Darklyn (e averlo ucciso nel frattempo), Seasmoke è diventato irrequieto ed è volato via. A quanto pare, il drago è andato a cercare Addam, probabilmente sapendo che condivide il sangue con Laenor. Si vede Seasmoke fermarsi davanti ad Addam, ma lo show non si spinge fino a raffigurare Addam in sella al drago.

Alla fine dell'episodio, Rheanyra viene informata che Seasmoke è stato avvistato con un cavaliere e va ad affrontare la bestia, credendo che il cavaliere sia uno dei suoi rivali. Anche se non vediamo esattamente Addam in sella a Seasmoke, la storia dell'episodio è sufficiente per farci capire esattamente chi c'è in sella al drago. Ci sono ancora un paio di Dragonseeds che devono essere rivelati in House of the Dragon. Due di loro, Hugh e Ulf, sono già stati presentati nello show, ma non hanno ancora avuto la possibilità di legarsi ai draghi.