Enola Holmes 2: Henry Cavill celebra la fine delle riprese (VIDEO)

Lo Sherlock Holmes di Henry Cavill sta tornando, in un video l'attore inglese ha annunciato la fine del suo impegno sul set del film Netflix Enola Holmes 2.

Presto rivedremo Henry Cavill di nuovo nei panni di Sherlock Holmes. L'attore ha annunciato via social media di aver terminato le riprese delle sue scene per Enola Holmes 2. Uscito su Netflix lo scorso anno, Enola Holmes segue Millie Bobby Brown nei panni dell'adolescente Enola, sorella del famoso detective.

Nel video pubblicato su Instagram, Henry Cavill spiega che è il suo ultimo giorno di riprese di Enola Holmes 2 e lo sta trascorrendo con una corsa solitaria nella notte. Cavill si lamenta del fatto che forse non avrebbe dovuto andare a correre perché è così buio e freddo, ma era determinato a uscire comunque e farlo. Spera che questo possa aiutare a ispirare gli altri a perseguire i propri obiettivi, incoraggiando chiunque sia seduto a casa a pensare di fare lo stesso per uscire e farlo, osservando: "Non te ne pentirai".

Qui trovate la nostra recensione di Enola Holmes, ispirato ai romanzi di Nancy Springer. Il film è stato un successo immediato per gli spettatori di Netflix fin dal giorno del debutto, nel 2020. Circa 76 milioni di utenti hanno guardato il film nel suo primo mese di uscita e anche la critica ha premiato il film con un punteggio del 91% su Rotten Tomatoes.

Parlando del suo ritorno nei panni di Sherlock Holmes, Henry Cavill ha dichiarato a GQ: "Sarà lo Sherlock che conosciamo, nel senso che per il resto del mondo può essere distaccato e freddo, ma con Enola condivide una connessione emotiva. Quella era la chiave - ed è qualcosa di diverso da quanto visto nei precedenti Sherlock. All'inizio era molto più emozionante, ma abbiamo ridotto l'intensità per evitare di renderlo troppo".