Endless Love anticipazioni 9 dicembre: Zeynep e Hakan, il matrimonio si trasforma in tragedia

Anticipazioni della trama della puntata di Endless Love in onda lunedì 9 dicembre

Anticipazioni della trama della puntata di Endless Love in onda lunedì 9 dicembre su Canale 5 alle 14.10: Leyla scopre la verità sulla malattia dei bambini. Il racconto ruota intorno alla storia d'amore tra Kemal e Nihan ed è stata premiata con l'International Emmy Award. La soap è disponibile in live streaming e on demand, su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Emir, convinto della sua invincibilità, minaccia Nihan con una causa di divorzio per ottenere la custodia di Deniz e costringerla a restare con lui. Nihan, tuttavia, spera che Emir accetti il divorzio per salvaguardare la sua reputazione, mentre sogna una nuova vita con Kemal e la loro bambina. Leyla scopre un campo abbandonato, collegando le sue condizioni alla malattia dei bambini del villaggio.

Grazie a un vecchio rapporto, viene coinvolto Galip, mentre Kemal e Zehir indagano sulle violazioni di sicurezza in miniera, con nuovi sospetti su Asu. Zeynep, incinta di Emir, minaccia di sposare Hakan se lui non divorzia da Nihan. Durante i preparativi per il matrimonio, eventi inaspettati sconvolgono tutto, portando caos alla famiglia Soydere.

Zeynep e Hakan nel giorno delle nozze

Anticipazioni di Endless Love, rivelazioni scottanti per la famiglia Soydere

Il giorno tanto atteso per le nozze di Zeynep e Hakan sembra essere il culmine di una lunga attesa, ma quando la cerimonia è ormai prossima, le cose prendono una piega inaspettata. Safak, fratello del futuro sposo e testimone di nozze, non si presenta in chiesa. L'uomo è stato rapito da Emir.

Il subdolo marito di Nihan, ha messo in atto una mossa crudele per distruggere la vita della giovane coppia. Utilizzando il suo potere e il ricatto, Kozcuoğlu costringe Hakan ad abbandonare Zeynep sull'altare, mettendo in scena una vera e propria umiliazione pubblica per la ragazza. Il mancato sposo dichiara che il bambino che sta aspettando Zeynep è figlio di Emir.

Mentre le nozze di Zeynep e Hakan crollano sotto il peso del ricatto, Leyla continua a indagare sulla misteriosa malattia che ha colpito i bambini del villaggio. La sua determinazione a scoprire la verità la porta a trovare dei documenti cruciali: una ricerca condotta tre anni prima che coinvolge direttamente Galip.

I risultati di questa indagine rivelano dettagli inquietanti e inaspettati che mettono in luce il coinvolgimento del padre di Emir in eventi che potrebbero avere avuto gravi conseguenze per il villaggio e i suoi abitanti. Questa scoperta segna un punto di svolta per Leyla, che si rende conto che la malattia che ha devastato il villaggio potrebbe essere il risultato di azioni corrotte e di un coinvolgimento diretto di figure potenti come Galip.

Tutto è pronto per il matrimonio di Zeynep e Hakan.