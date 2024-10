Endless Love anticipazioni 8 ottobre: Nihan, Kemal e Deniz finalmente insieme, Leyla è turbata da Ayhan

Grazie alle anticipazioni della trama della puntata di Endless Love, in onda martedì 8 ottobre su Canale 5 alle 14:10 circa, avremo modo di vedere il risentimento di Fehime per le menzogne di Asu. La serie, nota in Turchia con il titolo originale di Kara Sevda, si incentra sulla travagliata storia d'amore tra i due protagonisti, ed ha vinto l'International Emmy Award. In Italia può essere seguita anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Endless Love: Leyla indaga sul passato di Ayhan

Nihan decide di organizzare un incontro speciale con Kemal a casa di Leyla, con l'intento di far sì che sia Kemal a regalare a Deniz i giocattolini di legno che lui stesso le ha donato. Questo gesto simbolico riporta alla mente momenti dolci e affettuosi tra i due ex fidanzati

Durante la giornata, si crea anche un legame più profondo tra i tre, trasformando il pomeriggio in due ore magnifiche, piene di amore e ricordi preziosi. Nel frattempo, Leyla si occupa di un'altra questione, recandosi a parlare con il portavoce del villaggio di Ayhan per indagare sul passato di quest'ultimo.

Ayhan nasconde dei segreti?

La ricerca di Leyla prende una piega inquietante quando scopre informazioni disturbanti riguardo alla storia di Ayhan. Quando Asu si presenta a casa dei Soydere, viene accolta con risentimento e ostilità. Fehime, in particolare, non riesce a perdonarle di aver mentito sulla sua identità per tutti quegli anni, nascondendo a tutti di essere la sorella di Emir.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Un pacco per Nihan