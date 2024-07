Endless Love anticipazioni 8 luglio: Emir costringe Zeynep ad abortire, Asu interviene in suo aiuto

Anticipazioni della trama della puntata di Endless Love in onda lunedì 8 luglio su Canale 5 alle 14:10: I freni della macchina di Emir sono stati manomessi. Il titolo originale della serie è Kara Sevd, il racconto ruota intorno alla storia d'amore tra Kemal e Nihan ed è stata premiata con l'International Emmy Award. La soap è disponibile in live streaming e on demand, su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Endless Love dell'8 luglio: Emir e Nihan hanno un incidente

Tufan, sotto gli ordini di Emir, accompagna Zeynep in una clinica per farle interrompere la gravidanza. Mentre l'uomo si allontana per rispondere a una chiamata, la ragazza incontra Asu e confida a lei la situazione disperata in cui si trova. Asu decide di aiutarla a fuggire. Tuttavia, vengono intercettate da Kemal, che è stato contattato dalla sorella durante l'emergenza.

Sotto pressione e nel panico, le due donne inventano una storia per Kemal: dicono che Zeynep, sopraffatta dalle pressioni di Vildan ed Emir, è caduta in depressione e, confusa, ha deciso di abortire. La moglie di Ozan chiede a suo fratello di ospitarla per un po' di tempo per allontanarsi da Emir e da tutto ciò che sta succedendo.

Tufan accompagna Zeynep ad abortire

Nel frattempo, mentre Emir e Nihan viaggiano insieme in auto, perdono il controllo a causa dei freni manomessi da una persona incaricata da Tufan che vuole completare la vendetta di Asu per riconquistarla. L'auto finisce contro un albero, l'impatto è violento e mette a rischio la vita di entrambi i passeggeri.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Tufan esegue gli ordini di Emir e conduce Zeynep in una clinica per farla abortire