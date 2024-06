Endless Love anticipazioni 8 giugno seconda serata: Kemal e Nihan smascherano Emir, lui incastra Ozan

Nuovo appuntamento in seconda serata con Endless Love e con le anticipazioni della puntata in onda stasera 8 giugno a partire dalle 23:10, subito dopo i due episodi finali di Terra Amara, su Canale 5. Anche la soap con Nihan e Kemal regala al suo pubblico un doppio appuntamento ricco di colpi di scena e rivelazioni scottanti. La serie turca si può vedere in live streaming su Mediaset Infinity, dove è possibile recuperare le puntate già andate in onda.

Nell'episodio dell'8 giugno ore 14:40, Hakki convoca una riunione del consiglio per annunciare il trasferimento delle quote aziendali ad Asu e Kemal. La ragazza, determinata a mantenere il controllo, si reca da Nihan per ricordarle la promessa di stare lontana dall'ex fidanzato. Zehir informa Kemal che Nihan vuole collaborare alla ricerca delle registrazioni compromettenti.

Anticipazioni 8 giugno di Endless Love ore 23:10: Emir chiede aiuto a Galip per scoprire il suo ricattatore

Kemal e Nihan trovano in una vecchia cassetta di sicurezza una chiavetta USB con la registrazione della notte dell'omicidio. Una volta visto il video, capiscono che la morte di Linda è stata una simulazione. La ragazza, infatti, indossava un giubbotto antiproiettile con una sacchetta di sangue finto. Ora che conosce la verità la ragazza vuole sbatterla in faccia a suo marito e gli mostra il video incriminante. Decisa ad andare via di casa, lo lascia.

Tufan continua a dialogare con un personaggio misterioso

Nel frattempo, Tufan, sospettato di essere il fratello segreto di Emir, scambia la provetta del suo sangue con quella del suo misterioso mandante. Emir denuncia la scomparsa di Linda sottolineando che l'ultima volta è stata vista con Ozan. Il perfido Kozcuoğlu è inizialmente convinto che il suo ricattatore misterioso sia Galip, ma dopo aver scoperto che si sbaglia, si rivolge a suo padre per scoprire la vera identità dell'estorsore.