Endless Love anticipazioni 31 maggio seconda serata: Emir accusa Tarik di omicidio, Nihan avvisa Kemal

Nuovo appuntamento in seconda serata con Endless Love e con le anticipazioni della puntata in onda stasera 31 maggio a partire dalle 23:20, subito dopo i due episodi di Terra Amara, su Canale 5. Anche la soap con Nihan e Kemal regala al suo pubblico un doppio appuntamento ricco di colpi di scena e rivelazioni scottanti. La serie turca si può vedere in live streaming su Mediaset Infinity, dove è possibile recuperare le puntate già andate in onda.

Anticipazioni 24 maggio ore 23:20: Continua la ricerca dei rapitori di Nihan

Kemal sfrutta tutte le sue conoscenze e risorse nel tentativo disperato di ritrovare la sua ex fidanzata. Per farlo, si avvale dell'aiuto di Necmi, un vecchio amico esperto in investigazioni. Nel frattempo, Emir non è da meno e utilizza le più avanzate tecnologie disponibili per localizzare il nascondiglio dove è stata nascosta Nihan, dimostrando ancora una volta la sua spietata determinazione.

Nihan scopre chi ha ordinato il suo rapimento

Onder, angosciato per la scomparsa della figlia e incapace di rintracciarla, si rivolge a Emir per ottenere risposte. Tuttavia, la risposta evasiva del genero non lo convince e, in preda alla disperazione, decide di contattare anche Kemal. Quest'ultimo, sentendosi in dovere di dire la verità al padre di Nihan, non nasconde nulla. Ozan, il fratello di Nihan, determinato a ritrovare la sorella, si unisce al gruppo di ricerca.

Quando finalmente Nihan riesce a tornare a casa dopo il rapimento, affronta Emir con rabbia e dolore, accusandolo dell'omicidio di Karen. Emir nega fermamente di essere il colpevole ma ammette il suo tentativo di insabbiare il crimine, rivelando che l'assassino è in realtà Tarik, suo uomo di fiducia e fratello di Keman. Sconvolta da questa rivelazione, Nihan decide di informare il suo ex fidanzato, nonostante la loro decisione di non vedersi più.

Vildan scopre di essere stata truffata

Nel frattempo, dopo aver impedito a Leyla di partecipare all'asta per l'acquisto del appartamento, Vildan e Galip si incontrano per firmare l'atto di acquisto della casa. Durante l'incontro, la donna scopre con sgomento di essere stata raggirata: Galip sarà l'unico proprietario dell'immobile. Ma le cattive notizie per lei non finiscono qui. Poco dopo, durante un'assemblea straordinaria del consiglio, scopre che sua sorella ha deciso di riprendere tutte le sue funzioni di socia dell'azienda, una mossa che potrebbe minacciare il suo già fragile controllo.

Emir svela a Nihan chi è l'assassino di Karen

Nell'ambito di queste tensioni, Hakki consiglia ad Asu di essere paziente e di attendere il giorno in cui Kemal dimenticherà Nihan. Tuttavia, sua figlia non ascolta i consigli perché ha un piano. Determinata a conquistare l'uomo che ama, trova un'alleata fidata in Fehime, la madre di Kemal. Asu le chiede aiuto, sperando che insieme possano raggiungere il loro obiettivo comune.