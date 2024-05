Endless Love anticipazioni 30 maggio: Kemal rischia tutto per liberare Nihan, Leyla perdona Onder

Queste sono le anticipazioni della trama della puntata di Endless Love in onda giovedì 30 maggio su Canale 5 alle 14:10, Nihan è ancora nelle mani di chi l'ha rapita. La soap turca ruota intorno alla tormentata storia d'amore tra i due protagonisti, ed è stata premiata con l'International Emmy Award. La telenovela può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 29 maggio, Emir comincia a preoccuparsi per la sparizione di Nihan. Mentre sta allertando il resto della famiglia, riceve una telefonata da Taner, che gli rivela di essere stato lui a ordinare il rapimento della donna. Promette di liberarla solo se verrà aiutato a fuggire dalla prigione. Emir organizza dunque il piano di fuga per Taner. Nel frattempo, anche Kemal Soydere, ascoltando un messaggio lasciato da Nihan nella sua segreteria telefonica, si rende conto che la donna è stata rapita. Si rivolge quindi a Zehir per ritrovarla. Anche Salih collabora alle ricerche.

Leyla ha un faccia a faccia con Onder

Anticipazioni del 30 maggio: Un dettaglio smaschera il sequestratore di Nihan

Kemal ascolta più volte il messaggio lasciato da Nihan prima di essere presa dai suoi rapitori. Alla fine Soydere riesce ad ascoltare alcuni dettagli della concitata conversazione che gli permettono di risalire all'identità di uno dei sequestratori. L'uomo è uno degli uomini di Kor Iskender, quest'ultimo è detenuto nella prigione di Maltepe, la stessa in cui sono rinchiusi Taner e Necmi.

Kemal decide di rivolgersi nuovamente a Necmi e gli chiede di scoprire dove è stata portata Nihan dopo il rapimento. Nel frattempo Onder va a casa di Kemal, dove incontra Leyla. La donna lo ringrazia per averle fornito i documenti necessari per recuperare i suoi diritti nella società e lo perdona per il dolore che le ha causato in passato.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Nihan spera che Kemal la salvi al più presto dai suoi rapitori.