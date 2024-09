Endless Love anticipazioni 30 settembre: Kemal offre accordo a Asu per distruggere Emir ma Tufan li tradisce

Anticipazioni della trama della puntata di Endless Love in onda lunedì 30 settembre su Canale 5 alle 14:10 in cui Kemal consegna una lettera a Tufan. Il racconto ruota intorno alla storia d'amore tra Kemal e Nihan ed è stata premiata con l'International Emmy Award. La soap è disponibile in live streaming e on demand, su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Endless Love: Emir scopre la strategia del suo nemico

Nella puntata precedente: Kemal ottiene i filmati del finto rapimento di Galip e, con l'aiuto di Zehir e Ayhan, costringe uno dei rapitori a confessare. Fehime minaccia Emir di rivelare la verità su Deniz, mentre l'uomo sospetta un riavvicinamento tra sua moglie e Kemal. Quest'ultimo scopre che la data di morte dei genitori di Asu è stata falsificata e sospetta che lei sia la sorella di Emir. Leyla e Ayhan indagano.

Kemal si trova a dover affrontare una situazione delicata e decide di dare a Tufan una lettera cruciale, chiedendogli di consegnarla al suo vero basso, il ricattatore di Emir. Tuttavia, proprio quando Tufan sembra pronto a portare a termine l'incarico, si ferma e, mentre sta per contattare Asu, cambia idea e decide di portare la lettera direttamente a Emir.

Emir riceva una lettera di Kemal destinata a Asu

La lettera contiene una proposta audace: Kemal offre ad Asu un accordo che potrebbe cambiare le sorti del conflitto tra loro tra i due acerrimi nemici. Kemal le propone un'alleanza, In cambio di una collaborazione per distruggere Emir, l'ingegnere promette di darle le azioni della Kozcuoglu, affermando che sono in suo possesso.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Zeynep consegna a Kemal la registrazione della conversazione tra Hakan e il giornalista che ha pubblicato la notizia della gravidanza di Asu.