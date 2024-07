Endless Love anticipazioni 30 luglio: Asu svela il segreto di Tarik, Kemal vuole rintracciare Hakki

Grazie alle anticipazioni della trama della puntata di Endless Love, in onda martedì 23 luglio su Canale 5 alle 14:10 circa, sappiamo che Asu sciocca la famiglia di Kemal. La serie, nota in Turchia con il titolo originale di Kara Sevda, si incentra sulla travagliata storia d'amore tra i due protagonisti, ed ha vinto l'International Emmy Award. In Italia può essere seguita anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Endless Love del 30 luglio: Una rivelazione che scuote i Soydere

Durante un drammatico scontro in famiglia tra Kemal e Tarik, Asu svela a Fehime e Huseyin che il loro figlio Tarik si è macchiato di un omicidio. La rivelazione sconvolge i genitori, rischia di causare causare una frattura insanabile tra i due fratelli. Kemal, determinato a proteggere la sua famiglia e vendicare l'ingiustizia, incarica Zehir di partecipare a una gara d'appalto.

Galip, il potente rivale e padre di Emir, non potrà partecipare a causa dello scandalo pubblico provocato dalla condivisione di immagini compromettenti. Kemal è sempre più insospettito dall'ansia di Asu, che sembra nascondere qualcosa di più grave. Pressata dalle incessanti domande dell'uomo, la giovane gli fornisce una spiegazione parziale: suo zio Hakki ha dei nemici potenti e pericolosi che potrebbero farle del male.

Asu fa una rivelazione importante

Nonostante il desiderio di Kemal di rintracciare Hakki e scoprire la verità, Asu si oppone fermamente, temendo per la sua sicurezza e quella dei suoi cari. La tensione aumenta, e Kemal si trova diviso tra la lealtà verso la sua famiglia e il bisogno di scoprire i segreti che minacciano di distruggere tutto ciò a cui tiene.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Asu legge l'intensa lettera d'addio scritta dallo zio Hakki.