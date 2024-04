Endless Love anticipazioni 3 aprile: Nihan dà un appuntamento a Kemal, Emir fa un regalo a sua moglie

Ecco le anticipazioni di Endless Love di mercoledì 3 aprile: la puntata va in onda alle 14:05 circa su Canale 5.

Anticipazioni della trama della soap turca Endless Love per la puntata in onda mercoledì 3 aprile alle 14:05 su Canale 5. La serie il cui titolo originale è Kara Sevd, ruota intorno alla storia d'amore tra Kemal e Nihan.

Endless Love è la soap turca trasmessa nel maggior numero di Paesi, ed è la prima ad essere premiata con l'International Emmy Award.

Prima di rivelare l'episodio di domani, ecco un breve riassunto degli eventi della puntata precedente.

Endless Love: riassunto del 2 aprile

Kemal va a prendere Zeynep al distretto di polizia e chiede spiegazioni al commissario sul motivo del fermo della sorella. Così, scopre che si trovava in auto con Ozan, il quale era alla guida dell'auto di Emir senza patente e senza documenti dell'auto.

Kemal si arrabbia molto con sua sorella, ma sospetta che dietro tutto questo ci sia lo zampino di Emir e chiede spiegazioni anche a Zeynep su come si sia trovata coinvolta in tutto questo.

Anticipazioni del 3 aprile: Un incontro mancato

NIhan vorrebbe parlare con Kemal

Nihan consiglia a suo fratello Ozan, innamorato di Zeynep, di lasciar perdere la ragazza in quanto sorella di Kemal. Subito dopo la ragazza manda un messaggio a Kemal chiedendogli di incontrarsi davanti a un murale dove anni prima gli aveva dichiarato il suo amore.

Kemal arriva all'appuntamento e osserva Nihan dall'auto ma non scende per incontrarla, aspettando che lei vada via.

Emir compra una casa a Nihan

Nella prossima puntata: Un regalo inaspettato

Nihan scopre che la casa in cui avrebbe voluto andare a vivere con Kemal è ora in vendita, ed Emir, ignorando le ragioni del suo interesse, decide di comprargliela.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Kemal aspetta che sua sorella Zeynep venga rilasciata dalla prigione.