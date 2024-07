Endless Love anticipazioni 24 Luglio :Ozan finisce nei guai, la raccolta fondi è una tragedia

Anticipazioni della trama di Endless Love per la puntata in onda mercoledì 24 luglio alle 14:10 su Canale 5, Ozan viene arrestato. Kara Sevd, questo è il titolo originale della soap turca, è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni del 24 luglio di Endless Love: Emir continua a cercare il misterioso fratello

La festa per la raccolta fondi diventa teatro di manovre di spionaggio aziendale e personale. Asu ha ricevuto un ordine dallo zio Hakki, deve recarsi nelle stanze dove sono custoditi gli archivi aziendali. Il suo scopo è prendere un documento che l'uomo le ha indicato, facendo attenzione a muoversi con circospezione facendo attenzione che nessuno la veda.

Contemporaneamente, Emir si muove furtivamente negli uffici seguendo le direttive di un ricattatore anonimo che gli ha garantito di svelare l'identità del misterioso fratello. Kemal nota i movimenti sospetti di Emir e, senza farsi vedere, decide di seguirlo. Proprio mentre sta per accedere all'archivio, vede la polizia arrivare dalla finestra.

Asu ha un incarico da parte di suo zio

Allarmato, si dirige verso la sala degli ospiti chiedendosi cosa stia succedendo. Arrivato nella stanza assiste incredulo all'arresto di Ozan. Kemal capisce che il commissario non ha rispettato la promessa di evitare il fermo durante l'evento e il marito di Zeynep lascia la stanza in manette, sotto lo sguardo dei presenti.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: La possibilità che Zeynep metta fine al suo matrimonio con Ozan sconvolge la sua famiglia