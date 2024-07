Endless Love anticipazioni 26 luglio, Emir è un assassino: la polizia ha le prove per arrestarlo

Endless Love torna domani venerdì 26 luglio su Canale 5 alle 14:10. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che Ozan ha un malore. La soap turca ruota intorno alla storia d'amore tra Kemal e Nihan ed è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni del 26 luglio: Un video rivela la verità sull'omicidio di Linda

Durante la festa per la raccolta fondi, Emir si muove furtivamente negli uffici seguendo le direttive di un ricattatore anonimo che gli ha garantito di svelare l'identità del misterioso "fratello". Con la tensione crescente, l'uomo cerca di non farsi notare mentre si avvicina all'archivio, consapevole che ogni passo falso potrebbe rivelare il suo segreto e compromettere il suo obiettivo.

Kemal, però, nota i movimenti sospetti di Emir. Con attenzione, lo segue senza farsi notare. Proprio mentre Kozcuoğlu sta per accedere all'archivio, l'ingegnere vede la polizia arrivare dalla finestra. Allarmato dalla presenza delle forze dell'ordine, si dirige rapidamente verso la sala degli ospiti, sperando di prevenire ulteriori complicazioni. Nonostante questo, arriva giusto in tempo per assistere all'arresto di Ozan: il commissario non ha rispettato la promessa di evitare l'arresto durante l'evento, gettando un'ombra sulla serata di beneficenza.

Ozan è in ospedale dopoo un malore

Dopo una rapida ricerca a tappeto, la polizia trova Emir nell'archivio e procede al suo arresto. L'uomo è trattenuto in centrale perché la polizia è certa che nasconda qualcosa di cruciale. Il commissario è infatti venuto in possesso di alcuni filmati che lo coinvolgono senza ombra di dubbio nell'omicidio di Linda, un'accusa che, se confermata, potrebbe distruggergli la vita.

Anche Ozan è ancora alla centrale, ma con lui il commissario è molto più clemente. Il giovane, già sotto forte stress per la situazione, subisce un malore improvviso e viene portato di corsa in ospedale. La sua famiglia, pur non potendo avere alcun contatto diretto con lui, decide di recarsi al pronto soccorso per stargli vicino nel momento del bisogno. I genitori, la moglie e la sorella, preoccupati per la sua salute, si riuniscono fuori dalla stanza, sperando che il ragazzo si riprenda presto.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Banu è convinta che, con l'arresto di Emir, la giustizia abbia fatto il suo corso.