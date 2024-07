Endless Love anticipazioni 25 luglio: Emir e Ozan in manette, Kemal soccorre Nihan

Anticipazioni della trama di Endless Love per la puntata in onda giovedì 25 luglio alle 14:10 su Canale 5, in cui la festa della raccolta fondi viene interrotta dalla polizia. Kara Sevd, questo è il titolo originale della soap turca, è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni del 25 luglio: L'intervento della polizia e due arresti imprevisti

Durante la festa per la raccolta fondi, Emir si muove furtivamente negli uffici cercando di raggiungere l'archivio, come gli ha detto il ricattatore anonimo che gli ha garantito di svelare l'identità del misterioso "fratello". Con ogni passo, Kozcuoğlu sente il peso della tensione, consapevole che ogni secondo è cruciale per scoprire la verità. Nel frattempo, Kemal, sempre vigile, è sulle sue tracce, sospettando che il suo nemico stia tramando qualcosa di losco.

All'improvviso, le sirene della polizia interrompono l'atmosfera festosa della serata. Un trambusto si diffonde rapidamente tra gli ospiti, creando caos e panico. L'ingegnere, allarmato, si dirige velocemente verso la sala principale degli ospiti, preoccupato per ciò che potrebbe essere successo. Giunto sul posto, assiste con sgomento all'arresto di Ozan, un momento che congela l'intera sala. Il commissario non ha rispettato la promessa di evitare l'arresto durante l'evento, causando shock e indignazione tra i presenti.

Ozan viene arrestato durante la festa

Mentre la polizia esegue una rapida ricerca negli uffici, trovano Emir nascosto nell'archivio e procedono immediatamente al suo arresto. La scena è caotica e piena di tensione, con gli ospiti che osservano increduli l'evolversi degli eventi. Fuori dal commissariato, Kemal si confronta con la famiglia Sezin e i suoi fratelli, che sono profondamente turbati dagli eventi della serata.

Più tardi, Kemal decide di prendere misure ulteriori per proteggere coloro che ama. Si rivolge a Zehir, chiedendogli di organizzare un servizio di protezione per Leyla e per i suoi genitori. È consapevole che lo scontro con Emir si farà sempre più duro e vuole assicurarsi che le persone a lui care siano al sicuro.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Dopo Ozan, anche Emir viene portato via dalla Polizia.