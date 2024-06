Endless Love anticipazioni 27 giugno: Kemal e Nihan scoprono Zeynep nella stanza di Emir

Nuovo appuntamento con la soap turca in onda domani alle 14:10 circa: la serie viene trasmessa su Canale 5 nel daytime del pomeriggio dal lunedì alla domenica

Queste sono le anticipazioni della trama della puntata di Endless Love in onda giovedì 27 giugno su Canale 5 alle 14:10, Zeynep sconvolge Kemal. La soap turca ruota intorno alla tormentata storia d'amore tra i due protagonisti, ed è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 26 giugno, Onder e Galip si contendono Leyla. Kemal insiste nel provare che Emir ha ordinato l'aggressione a Leyla, ma fallisce. Fehime prepara la cena per celebrare la gravidanza di Zeynep e invita anche Asu e Leyla. Vildan non informa Emir, ma lui scopre e si presenta con Nihan. La serata è piena di tensioni: Fehime spera che Asu e Kemal si sposino presto, suscitando la gelosia di Nihan, che finge di voler riavvicinarsi a suo marito.

Anticipazioni del 27 giugno di Endless Love: Emir costringe sua moglie a recitare in maniera perfetta

Tufan cerca di contattare Asu, ma lei, ancora arrabbiata per gli avvenimenti delle ultime ore, ignora la sua chiamata. Nel frattempo, Kemal, determinato a scoprire la verità, segue Nihan ed Emir, convinto che Nihan stia nascondendo qualcosa di importante, ma il tradimento è dietro l'angolo. Asu, che vuole allontanare i due ex fidanzati per sposare Kemal, avverte Emir delle intenzioni di Soydere.

Asu cerca di separare Kemal e Nihan

Emir, venuto a conoscenza delle intenzioni di Kemal, ricatta Nihan, costringendola a recitare alla perfezione il ruolo di moglie devota, aumentando il peso delle sue minacce. Arrivati a casa, Nihan e suo marito entrano nella camera da letto di Emir e ci trovano Zeynep. La sua presenza in quella stanza non solo sconvolge Nihan, ma anche Kemal, che osserva tutto da lontano e si chiede cosa ci faccia sua sorella nella camera da letto del suo acerrimo nemico.

