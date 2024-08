Endless Love anticipazioni 26 agosto, Nihan perde i sensi: il dolore per Kemal è troppo forte

Ecco cosa succederà nella puntata della soap turca che andrà in onda domani alle 14:10 circa, la serie viene trasmessa dal lunedì al venerdì nel daytime del pomeriggio.

Anticipazioni della trama della puntata di Endless Love in onda lunedì 26 agosto su Canale 5 alle 14:10: Asu e Tarik aiutano Emir ad incastrare Ozan. Il racconto ruota intorno alla storia d'amore tra Kemal e Nihan ed è stata premiata con l'International Emmy Award. La soap è disponibile in live streaming e on demand, su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Endless Love: Ozan sta per cadere nella trappola di Emir

La soap turca torna dopo la pausa estiva con una puntata ricca di tensione e colpi di scena. Nell'ultimo episodio, andato in onda lo scorso 9 agosto, avevamo lasciato Asu impegnata nei preparativi per la sua festa di fidanzamento con Kemal. Nihan, al contrario, era riluttante all'idea di partecipare al ricevimento.

Nonostante questo, suo marito Emir l'ha costretta a presenziare. Durante la festa, Asu, fedele alla sua promessa, consegna a Emir la pistola con le impronte digitali di Ozan, mettendo in moto un pericoloso piano. Nel frattempo, Ozan si preparava a partire con Zeynep, ignaro di ciò che sta accadendo.

Kemal si fidanza ufficialmente con Asu

Nella nuova puntata, Nihan, sopraffatta dalle emozioni, si allontana dalla festa portando con sé una lettera che Kemal le aveva consegnato tempo prima, con la richiesta di leggerla solo se un giorno avesse deciso di rinunciare a lei. Le parole piene d'amore e dolore di Kemal fanno scoppiare Nihan in lacrime. Tuttavia, quando si imbatte in Kemal, non riesce a confessargli i suoi veri sentimenti e desideri, bloccata tra il passato e il presente.

Al termine del rito degli anelli, che sancisce ufficialmente il fidanzamento tra Asu e Kemal, l'intensa emozione e il dolore represso portano Nihan a svenire, lasciando tutti i presenti in apprensione. Nel frattempo, Zeynep e Ozan vengono portati al molo da Tarik, seguendo il piano segreto orchestrato da Emir, che continua a manovrare le vite di chi lo circonda.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Durante la festa di fidanzamento, Asu chiede a Nihan di non avvicinarsi più a Kemal.