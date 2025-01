Endless Love, anticipazioni 24 gennaio: Kemal chiede aiuto ad Asu, mentre Nihan segue una pista su Emir

Conosciamo le anticipazioni della soap turca in onda domani su Canale 5 alle 14:10 circa: la serie viene trasmessa dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio e il giovedì in prima serata.

Anteprima della trama di Endless Love per la puntata in onda venerdì 24 gennaio alle 14.10 su Canale 5: tutti sulle tracce di Emir. Il titolo originale della soap turca premiata con l'International Emmy Award è Kara Sevd. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Emir sfodera un piano di fuga perfetto, orchestrato con la complicità di Baran, Approfittando di un momento di relax di Kemal e Nihan, che decidono di lasciare Deniz alle cure di Zeynep per trascorrere una serata al cinema, l'uomo riesce a rapire sia Deniz che Zeynep, lasciando Nihan in preda alla disperazione.

Kemal, devastato dalla perdita della figlia e dalla sofferenza della moglie, non si lascia sopraffare dall'emozione e inizia immediatamente a organizzare un piano di salvataggio con l'aiuto segreto di Hakan. Nel frattempo, Emir e animato da una sete di sangue senza fine, si avvicina sempre più al punto di non ritorno.

Nihan teme per la vita di sua figlia

Anticipazioni di Endless Love: Nessuno sa dove siano state nascoste le due rapite

Dopo il rapimento di Deniz e Zeynep, Kemal sta cercando in tutti i modi di rintracciare Emir, nonostante questo li abbia avvisati di non cercarli e di non chiamare la polizia. L'ingegnere corre nell'ospedale psichiatrico dove è rinchiusa Asu per interrogarla. La donna non gli dice nulla, un po' perchè non conosce dove si è rifugiato Emir, ma anche perchè non ha nessuna intenzione di aiutare Kemal.

Nel frattempo, Hakan va nel carcere dove è stato imprigionato Mehmet. Qui, in modo poco ortodosso cerca di farlo parlare e di ottenere informazioni necessarie per rintracciare Emir. Nihan, invece, si muove in un'altra direzione, cerca l'assistenza della signora Mujgan e, con l'aiuto di Banu, potrebbe avere un indizio per localizzare Emir.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Kemal tenta di decifrare il folle piano di Emir.