Endless Love, anticipazioni 18 gennaio: Zeynep perde il bambino, Kemal e Nihan sopravvivono a un agguato

Ecco cosa succederà nelle puntate della soap turca che andranno in onda domani alle 14:40 circa, su Canale 5: il sabato vengono trasmessi due episodi.

Endless Love torna domani sabato 18 gennaio su Canale 5 con un doppio appuntamento. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che Zeynep accusa Emir di aver ucciso suo figlio. La soap turca è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie oggi va in onda alle 14:10 e può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Emir va su tutte le furie con Zeynep, perché è intervenuta per salvare Kemal e le fa sapere che non è intenzionato a rinunciare alla sua vendetta. Nonostante le suppliche e i tentativi di Zeynep di dissuaderlo dal proseguire con i suoi piani, Emir è irremovibile: non si fermerà fino a quando non avrà distrutto il matrimonio di Kemal e Nihan.

Emir si allontana con la sua auto, Zeynep fa di tutto per fermarlo e lo insegue correndo e una macchina la investe. Nel frattempo, Kemal e Nihan, ignari di quello che sta succedendo si sposano finalmente, celebrando il loro amore con un matrimonio tanto atteso e pieno di emozioni. Ayhan e Zehir riescono a intercettare Baran, l'uomo che Emir aveva incaricato di sabotare il matrimonio ma lui riesce a fuggire.

Zeynep ha perso il bambino dopo l'incidente

Anticipazioni di Endless Love: Hakan ha un mandato d'arresto per Emir

Emir porta Zeynep in ospedale, la donna si salva, ma purtroppo il bambino non ce la fa, a quel punto Emir decide che la sua vendetta contro Kemal dovrà consumarsi con molta più crudeltà, perciò telefona a Baran per dirgli di fermarsi. Nihan e Kemal arrivano nella loro nuova casa.

I due giovani sono all'apice della loro felicità. Il mattino dopo, quando Zeynep si risveglia, Emir le comunica che ha perso il bambino. Dopo un momento di incredulità, Zeynep inizia ad accusarlo di avere ucciso il loro figlio. Emir, dopo averla lasciata in ospedale, si reca da Fehime e la prega di stare accanto a sua figlia.

Kemal e Nihan, sentendo la mancanza di Deniz, decidono di tornare a casa, ma subiscono l'assalto di alcuni uomini agli ordini di Mehmet. Solo l'intervento della squadra di sorveglianza inviata da Ayhan e Zehir sventa la tragedia. Quando Mehmet confessa di aver agito al soldo di Emir, il commissario Hakan ottiene un mandato d'arresto per Kozcuoğlu. Certo di trovarlo in casa e di riuscire finalmente a mandarlo in prigione, scopre invece che l'uomo è sparito.