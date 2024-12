Endless Love, anticipazioni 18 dicembre: Asu internata in psichiatria, Kemal rintraccia Halil Sevketli

Scopriamo cosa succederà nella soap turca in onda su Canale 5 domani alle 14:10 circa, la serie viene trasmessa dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio e il giovedì in prima serata.

Anticipazioni della trama di Endless Love per la puntata in onda mercoledì 18 dicembre alle 14:10 su Canale 5: Nihan si riconcilia con i genitori di Kemal. La soap turca, il cui titolo originale è Kara Sevd, è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Asu affronta finalmente il processo, dimostrando grande astuzia nel trovare un cavillo legale che potrebbe evitarle una condanna definitiva. Tuttavia, non riesce a sfuggire alla custodia cautelare e rimane in carcere, con il suo destino ancora incerto. Nel frattempo, Ayhan e Leyla, superati i recenti drammi, scelgono la casa dei loro sogni.

I due sono decisi a costruire una vita serena, lontani dai pericoli del passato. Hakan, dopo aver rinunciato al matrimonio con Zeynep a causa delle trame di Emir, si reca al commissariato con la speranza di riottenere il suo lavoro. Intanto, Mercan è profondamente turbata dai suoi sentimenti non corrisposti per Kemal.

Asu oggi viene portata in un ospedale psichiatrico

Anticipazioni di Endless love: Mercan parte per dimenticare Kemal

La situazione di Asu prende una svolta drammatica: a causa delle sue instabilità emotive e dei crimini commessi, viene trasferita in un ospedale psichiatrico. Lontana dal carcere, Asu inizia un percorso di isolamento che potrebbe segnare il suo destino in modo definitivo. Zehir e i suoi uomini riescono finalmente a rintracciare Halil Sevketli.

L'uomo, capo della logistica della Kozcuoglu Holding, è una figura chiave per smascherare gli oscuri segreti dei Kozcuoğlu. Tuttavia, anche gli uomini di Emir lo trovano, dando vita a una corsa contro il tempo per proteggere Halil e ottenere da lui le informazioni necessarie. La tensione è alta, e il destino di Halil potrebbe cambiare le sorti della faida.

Emir, sempre più ossessionato dal controllo, comunica a Nihan che la sua libertà è finita, cercando di impedirle di recarsi da sola al matrimonio di Leyla e Ayhan. Nonostante le minacce di suo marito, la giovane riesce a sfruttare un momento di distrazione per uscire di casa, approfittando del ricovero di Galip, colpito da un infarto.

Mercan, sopraffatta dai suoi sentimenti non corrisposti per Kemal, decide di partire per un viaggio che rappresenta per il commissario un'opportunità di riflettere e ritrovare un equilibrio nella vita personale e professionale. Dopo anni di tensioni e incomprensioni, Nihan riesce a ristabilire un rapporto con Hüseyin e Fehime, i genitori di Kemal.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Asu finisce davanti al giudice.