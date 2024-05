Endless Love anticipazioni 15 maggio: Tarik si mette nei guai per Emir, Kamal ha l’appoggio di Hakki

Anticipazioni della trama di Endless Love per la puntata in onda mercoledì 15 maggio alle 14:05 su Canale 5. Domani nella soap turca Emir dà un incarico a Tarik.

La serie il cui titolo originale è Kara Sevd, ruota intorno alla storia d'amore tra Kemal e Nihan ed è stata premiata con l'International Emmy Award. La telenovela può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 14 maggio, dopo che Emir le ha detto di averla usata per i suoi scopi, Zeynep si sfoga con Asu e decide di vendicarsi raccontando tutto a Kemal. Nel momento in cui sta per rivelare al fratello quello che le ha fatto Emir, però, riceve una telefonata dalla stessa Asu che le consiglia di non dire niente, poiché in questo modo avrebbe solamente fatto il gioco di Emir.

Emir prende una decisione per salvarsi dalle accuse legali

Anticipazioni del 15 maggio: Hakki avverte Zeynep, Emir prende misure estreme

Hakki viene a conoscenza dell'accordo segreto tra Asu ed Emir e immediatamente mette in guardia la sua amata nipote sul pericolo di perdere Kemal. Consapevole delle conseguenze devastanti che questa alleanza potrebbe avere sul futuro di Kemal, Hakki cerca disperatamente di farle capire la gravità della situazione.

Nel frattempo, la pressione mediatica su Emir aumenta costantemente. Temendo che Kemal possa essere assolto dalle accuse mosse contro di lui, Galip e lo stesso Emir, quest'ultimo decide di agire con determinazione.

Zeynep nega di essere l'amante di Emir

In un tentativo disperato di salvare sé stesso e il suo impero, affida a Tarik un incarico cruciale: convincere gli abitanti del villaggio ad annullare le loro accuse, usando tutti i mezzi necessari. Tarik, sebbene titubante e spaventato dalle possibili conseguenze, alla fine accetta.

Nel frattempo, il signor Hakki conferma il suo sostegno a Kemal riguardo alla sua causa legale, ma lo esorta anche ad essere più presente nella vita di sua nipote.

Asu, inizia a sospettare di una possibile relazione tra Emir e Zeynep. Tuttavia, quando si confronta con Zeynep, questa nega categoricamente qualsiasi coinvolgimento sentimentale con l'uomo. Una volta a casa, in preda a una crisi di disperazione, Zeynep riprende i contatti con Ozan. Fa la ritrosa e allo stesso tempo riaccende le sue speranze di un futuro insieme.