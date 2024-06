Endless Love Anticipazioni 14 Giugno: Emir minaccia di fare del male a Nihan, Kemal corre a salvarla

Endless Love torna domani venerdì 14 giugno su Canale 5 alle 14:10. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che Emir chiede aiuto a Tarik per i suoi loschi fini. La soap turca ruota intorno alla storia d'amore tra Kemal e Nihan ed è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 13 giugno: Nihan è ufficialmente tornata a casa di Emir e, tramite l'aiuto di Leyla, fa recapitare una lettera a Kemal. I due innamorati si incontrano nella casa, ormai vuota, dei genitori di Yasemin, che si trovano all'estero, e Nihan chiede a Kemal di passare la notte insieme. Gokhan cattura il loro incontro clandestino e Asu gli ordina di pubblicare il prima possibile le loro fotografie, affinchè lei le possa mostrare a Emir; Tufan non condivide il piano architettato dalla donna.

Anticipazioni del 14 giugno di Endless Love: La vendetta di Emir contro sua moglie

Le riviste scandalistiche pubblicano una serie di foto compromettenti che ritraggono Nihan e Kemal sulla spiaggia, insinuando che i due si siano incontrati per un rendez-vous romantico clandestino. La notizia si diffonde rapidamente, suscitando grande clamore tra i giornalisti, che gridano allo scandalo. Non passa molto tempo prima che Emir venga a conoscenza della cosa.

Furioso e determinato a vendicarsi, prenota la stessa camera d'albergo dove presumibilmente Nihan e Kemal si sarebbero incontrati. Con astuzia, Emir ordina a Tarik di portare Nihan in quel luogo, senza rivelarle le sue intenzioni. L'uomo, seppur riluttante, esegue gli ordini e conduce Nihan all'hotel, dove Emir la sta aspettando.

Tarik mette in pericolo Nihan

Nel frattempo, Kemal viene a sapere che suo fratello Tarik ha portato la sua ex fidanzata in quell'albergo. Preoccupato per la sicurezza di Nihan e temendo che Emir possa farle del male pur di vendicarsi, si precipita sul posto per affrontare direttamente il suo rivale e salvare la ragazza finita nella trappola del perfido marito.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Dopo aver trascorso la notte insieme, Kemal e Nihan sono costretti a dirsi nuovamente addio.