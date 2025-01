Endless Love, anticipazioni 14 gennaio: Emir deciso a distruggere il matrimonio di Kemal e Nihan

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera turca in onda domani intorno alle 14:10 circa, la serie viene trasmessa dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio e il giovedì in prima serata.

Grazie alle anticipazioni della trama della puntata di Endless Love, in onda martedì 14 gennaio su Canale 5 alle 14:10 circa, scopriamo che Zeynep prova a fermare Emir. La serie, nota in Turchia con il titolo originale di Kara Sevda, si incentra sulla travagliata storia d'amore tra i due protagonisti, ed ha vinto l'International Emmy Award. In Italia può essere seguita anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Fervono i preparativi del matrimonio fra Nihan e Kemal con lo scontro fra due culture diverse, quella popolare e più legata alle tradizioni di Fehime e quella più moderna e ricercata della madre di Nihan, Vildan. Le divide la scelta della musica, la prima vuole zurna e tamburi, più vicina alle tradizioni locali.

La seconda invece, di sua iniziativa, ha già contattato un quartetto dell'orchestra sinfonica. Alla fine avrà la meglio Fehime che, come madre dello sposo, rivendica il diritto di quasi tutte le scelte che riguardano il matrimonio di Kemal, inclusa quella di andare a prendere la sposa la mattina delle nozze.

Zeynep non riesce a far cambiare idea a Emir

Anticipazioni di Endless Love: Emir ha un piano misterioso

Kozcuoğlu, determinato a distruggere il matrimonio tra Kemal e Nihan, non si ferma davanti a nulla. La sua rabbia e il desiderio di vendetta lo spingono a orchestrare un piano ancora più oscuro e diabolico. Zeynep, preoccupata per l'escalation della sua vendetta, tenta disperatamente di fare ragionare Emir, chiedendogli di abbandonare il suo odio nei confronti di Kemal.

Ma ogni sua parola sembra inutile: l'uomo è convinto che il suo unico scopo sia quello di abbattere Kemal, e non si fa intimidire dalle parole della giovane. Il piano di Emir inizia a prendere forma quando incontra Baran, un alleato fedele con cui aveva già lavorato in passato.

I due si accordano su una serie di azioni che puntano a impedire che il matrimonio di Kemal e Nihan veda la luce. Sebbene il progetto di Emir rimanga ancora avvolto nel mistero, l'intenzione di distruggere la felicità dei due fidanzati sembra essere più forte che mai. Nel frattempo Nihan e Kemal, ignari del pericolo imminente, sono pronti a celebrare il loro amore.

La coppia non sa che il più grande ostacolo alla sua felicità sta già tramando nell'ombra e le prossime mosse di Emir promettono di portare nuovi e terribili impedimenti per i futuri sposi. La guerra tra Kemal ed Emir è destinata a intensificarsi, e le sue conseguenze rischiano di essere devastanti.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: l'esuberanza di Nihan durante la festa lascia di stucco Fehime

.