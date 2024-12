Endless Love anticipazioni 13 dicembre, Kemal contro Emir e Asu: la resa dei conti è vicina

Conosciamo le anticipazioni della soap turca in onda domani su Canale 5 alle 14:10 circa: la serie viene trasmessa dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio e il giovedì in prima serata.

Anteprima della trama di Endless Love per la puntata in onda venerdì 13 dicembre alle 14.10 su Canale 5: Leyla scompare dall'ospedale. Il titolo originale della soap turca premiata con l'International Emmy Award è Kara Sevd. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Kemal e Nihan sospettano che i Kozcuoglu siano coinvolti nel mistero attorno al tentato omicidio di Leyla. Mujgan scopre che la Kozcuoglu Holding superò una crisi trent'anni prima vendendo una tenuta. Sul posto, i due trovano un terreno arido simile a quello del villaggio e chiedono analisi. Asu convince il consiglio a mandare Galip in Cile, mentre Emir resta in custodia cautelare.

Zeynep, certa della colpevolezza di Emir, lo pressa senza successo. Mercan cerca prove sull'incendio, mentre Adem individua un sospettato per l'attacco a Leyla. Le sue condizioni restano stabili, ma i suoi cari temono per la guarigione. Sallabas rintraccia un uomo chiave, mentre Galip, in viaggio per l'aeroporto, è fermato da un imprevisto.

Emir e Kemal sempre più vicini alla resa dei conti

Anticipazioni di Endless Love: il colpevole del tentato omicidio di Leyla viene condannato

Emir e Mercan sono impegnati a rintracciare Galip, ormai scomparso e al centro di numerosi sospetti. La tensione è alta, con Emir che cerca disperatamente di mantenere il controllo sulla situazione mentre nuove minacce si profilano all'orizzonte. Nel frattempo, Kemal e Zehir sono concentrati su un'altra missione: impedire che Ayhan, accecato dalla rabbia e dal dolore per il tentato omicidio di Leyla, compia un gesto irreparabile.

Il rischio che Ayhan possa farsi giustizia da solo è reale, e Kemal è determinato a evitare ulteriori tragedie. Mentre i conflitti si intensificano, Mujgan si confida con Asu, esprimendo le sue paure e mettendola in guardia contro le insidie e i pericoli che la famiglia Kozcuoglu rappresenta. Mujgan, consapevole delle macchinazioni di Emir e degli altri membri della famiglia, cerca di aprire gli occhi ad Asu.

Nihan, ancora sconvolta dagli eventi recenti, si reca in ospedale per visitare Leyla, ma scopre con shock che la donna non si trova più nella sua stanza. Dopo una lunga attesa e molte indagini, finalmente viene condannato il responsabile del tentato omicidio di Leyla. Nel frattempo, Kemal intensifica i suoi sforzi per distruggere la famiglia Kozcuoglu. La determinazione di Kemal raggiunge il culmine, mettendo ulteriormente in difficoltà Asu ed Emir, che non sono più sicuri di poter prevalere nella loro faida contro di lui.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Dopo alcune pesanti insinuazioni, Mercan fa arrestare Emir.