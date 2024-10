Endless Love, anticipazioni 12 ottobre: Emir spinge Deniz dalla scogliera, Nihan sotto shock

Endless Love torna domani sabato 12 ottobre su Canale 5 con un doppio appuntamento. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che Emir ha falsificato il documento di Deniz per ingannare Kemal. La soap turca è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie oggi va in onda alle 14:10 e può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Endless Love: Il rapporto tra Ayhan e gli Acemzade viene svelato

Leyla, nel tentativo di aiutare Kemal, invia una foto del documento medico di Deniz, ma sfortunatamente l'informazione chiave riguardante il gruppo sanguigno è stata falsificata. Tufan, su ordine di Emir, ha alterato i dati, facendo sembrare che Deniz non possa essere figlia di Kemal. Leyla, cercando di evitargli inutili sofferenze, esorta Kemal ad accettare questa presunta verità, ma Kemal, tenace come sempre, rifiuta di arrendersi e decide di continuare le sue indagini per confermare i suoi sospetti.

Nel frattempo, Emir pianifica un elaborato e crudele inganno per Nihan. Su una scogliera a picco sul mare, Emir si presenta con Deniz, ma in realtà si tratta solo di un inganno orchestrato con Tufan: Emir finge di avere Deniz tra le braccia, mentre la bambina è in realtà con il suo braccio destro.

Emir compie un gesto crudele che sconvolge Nihan

Davanti agli occhi terrorizzati di Nihan, Emir inscena il lancio della carrozzina giù dalla scogliera, lasciandola sconvolta, solo per rivelarle che si trattava di una bambola. Questo gesto è un inquietante avvertimento: Emir le promette che potrebbe davvero fare del male alla piccola se Nihan dovesse rivelare la verità a Kemal. La costringe così a giurare che non rivelerà mai al suo nemico la verità sulla paternità della piccola.

Zeynep, in un momento cruciale, cerca di riavvicinarsi al fratello Kemal. Gli porta una fotografia di Deniz, scattata di nascosto da Fehime, che la conserva sotto al letto, segno della forte convinzione della famiglia Soydere che la bambina possa davvero essere la figlia di Kemal. Questo spinge Kemal a convincersi sempre di più che Deniz sia davvero sua figlia, anche se non ha ancora prove concrete.

Nel frattempo, Leyla scopre un segreto devastante dal passato di Ayhan. Attraverso un incontro con l'avvocato Eyup, vecchio amico del padre, Leyla viene a sapere che, nel 1982, suo padre fece condannare Ayhan a sei anni di prigione per un furto che non aveva commesso. Questa rivelazione getta un'ombra sul passato della sua famiglia e sul legame tra Ayhan e il padre di Leyla.

Kemal e Nihan, sempre più uniti dal loro amore e dai sospetti su Deniz, si incontrano in un maneggio. Qui, Kemal vuole regalare un cavallo a Deniz, convinto nel profondo che la bambina sia sua figlia, anche se non ha ancora prove definitive. Determinato a scoprire la verità, chiede a Leyla di infiltrarsi nella casa di Emir per ottenere un campione biologico di Deniz - saliva o capelli - da utilizzare per un test del DNA. Questo test potrebbe finalmente confermare quello che Kemal ha sempre creduto: Deniz è sua figlia.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Galip si ritrova faccia a faccia con Ayhan.