Encounter: il teaser con Riz Ahmed e Octavia Spencer svela l'uscita su Amazon Prime Video

Amazon Prime Video ha diffuso il teaser e il poster di Encounter, svelando la data di uscita del film con Riz Ahmed e Octavia Spencer: il 10 dicembre.

Encounter, diretto dal regista Michael Pearce, vede Riz Ahmed nei panni di un Marine decorato che si imbarca in una missione per salvare i suoi due figli da una misteriosa minaccia. Man mano che il loro viaggio li conduce in situazioni sempre più pericolose, i ragazzi dovranno lasciarsi l'infanzia alle spalle.

Nel cast del film troviamo anche Octavia Spencer, Rory Cochrane, Lucian-River Chauhan e Aditya Geddada. La sceneggiatura è firmata da Joe Barton e Michael Pearce.

