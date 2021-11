Encounter: il trailer e il poster del film con Riz Ahmed

Il 10 dicembre arriverà su Amazon Prime Video il film Encounter e il trailer mostra nuove scene dell'atteso progetto con star Riz Ahmed.

Nel video si vede il marine intraprendere una missione segreta per proteggere i propri figli. L'uomo è infatti consapevole di una minaccia che mette a rischio la vita dei ragazzi e dell'intera umanità.

Encounter, diretto dal regista Michael Pearce, vede Riz Ahmed impegnato nel ruolo di un Marine decorato che si imbarca in una missione per salvare i suoi due figli da una misteriosa minaccia. Man mano che il loro viaggio li conduce in situazioni sempre più pericolose, i ragazzi dovranno lasciarsi l'infanzia alle spalle.

Encounter: il poster del film

Nel cast del film troviamo anche Octavia Spencer, Rory Cochrane, Lucian-River Chauhan e Aditya Geddada. La sceneggiatura è firmata da Joe Barton e Michael Pearce, regista del film.

Ahmed è stato recentemente protagonista del film Sound of Metal, progetto che ha ottenuto numerosi riconoscimenti e nomination agli Oscar.