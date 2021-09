Encanto: il trailer del film Disney in arrivo in autunno

Musica, magia, colori e Sud America nel trailer di Encanto, nuovo film d'animazione Disney ambientato iN Colombia, in uscita nei cinema il 25 novembre.

Walt Disney Animation Studios ha pubblicato il full trailer di Encanto, il nuovo lungometraggio che debutterà esclusivamente nelle sale cinematografiche il 25 novembre. entro la fine dell'anno. Il film, che contiene le canzoni di Lin-Manuel Miranda, conferma l'arrivo di una nuova star nel cast vocale originale, l'attore John Leguizamo che presterà la sua voce al personaggio dello zio Bruno.

"Sono così entusiasta di essere stato invitato alla festa", ha detto Leguizamo in un comunicato diffuso da Comicbook. "Lin-Manuel Miranda mi ha scritto un rap e sono andato fuori di testa! Inoltre, questa è una bellissima storia ambientata in Colombia. È la prima in tanti modi. La magia è incantevole, lo humor è così tagliente e il mondo creato è irresistibile."

Encanto, film targato Walt Disney Animation Studios, racconta la storia di una famiglia straordinaria, i Madrigal, che vive nascosta tra le montagne della Colombia, in una casa magica, in una città vivace, in un luogo meraviglioso e incantato chiamato Encanto. La magia di Encanto ha donato a ogni bambino della famiglia un potere unico, dalla superforza al potere di guarire. Tutti tranne Mirabel. Ma quando scopre che la magia che circonda Encanto è in pericolo, Mirabel decide che lei, l'unica Madrigal ordinaria, può essere l'ultima speranza della sua straordinaria famiglia.

Encanto, diretto da Byron Howard e Jared Bush, vede nel cast Stephanie Beatriz voce di Mirabel. Con lei, Cecilia Botero è la nonna Alma alias Abuela, Angie Cepeda e Wilmer Valderrama sono i genitori di Mirabel, Julieta e Agustín; mentre Diane Guererro e Jessica Darrow sono le sorelle di Mirabel, Isabela e Luisa.