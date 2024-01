Emmy 2023: snobbati e sorprese, The Bear batte Ted Lasso, Better Call Saul è la serie più sconfitta di sempre

Better Call Saul stabilisce il record per il maggior numero di sconfitte di sempre nell'edizione degli Emmy in cui la fanno da padrone Succession e The Bear.

Dopo lo slittamento dovuto agli scioperi di Hollywood, gli Emmy Awards 2024 sono stati consegnati nel corso di una cerimonia ricca di sorprese che ha visto Ted Lasso snobbata a favore di The Bear e, nella categoria drammatica, il trionfo di Succession e dei suoi interpreti Sarah Snook e Kieran Culkin, mentre Better Call Saul ha concluso la sua corsa diventando la serie più snobbata di sempre.

Che vi ha fatto di male Better Call Saul?

Incredibile, ma vero. Nessuna delle 53 candidature di Better Call Saul si è trasformata in vittoria. Bob Odenkirk è stato candidato sei volte come miglior attore in un dramma, ma è sempre rimasto a bocca asciutta. Idem per Rhea Seehorn e per il suo eccezionale ritratto della partner di Odenkirk e neppure i comprimari Jonathan Banks e Giancarlo Esposito hanno mai avuto il piacere della vittoria. La serie nominata sette volte a partire dal debutto nel 2015 è sempre stata sconfitta da altri titoli.

Ted Lasso battuto da The Bear

Ted Lasso: Jason Sudeikis nell'episodio pilota

Per le prime due stagioni, Ted Lasso è stato "l'uomo da battere" vincendo due Emmy consecutivi per la miglior serie comica, l'attore protagonista (Jason Sudeikis) e l'attore non protagonista (Brett Goldstein), oltre al premio per l'attrice non protagonista andato ad Hannah Waddingham nel 2021 e per la regia che ha visto premiare MJ Delaney nel 2022. Spesso, gli Emmy eleggono uno show preferito e lo seguono per diversi anni (come nel caso di Veep, Modern Family, 30 Rock). Ma la terza - e probabilmente ultima - stagione di Ted Lasso è stata accolta molto meno bene dalla critica, dal pubblico e, a quanto pare, anche dai votanti agli Emmy, ed è stata snobbata. Lo show ha portato a casa solo due Creative Arts Emmy per Sam Richardson come attore guest in una commedia e per musica e testi originali.

A vincere tutti i premi principali della categoria comica in questa edizione degli Emmy è stata la seconda stagione della serie Disney+ The Bear, che si è portata a casa il premio per la miglior serie comica, per il miglior attore protagonista (Jeremy Allen White), attori non protagonisti (Ayo Edebiri ed Ebon Moss-Bachrach), regia e sceneggiatura (Christopher Storer). Dato che The Bear ha appena vinto i Golden Globe e Critics Choice per la migliore commedia, la terza stagione è ormai cosa certa.