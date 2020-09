Emmy 2020, Jimmy Kimmel conduce i Pandemmys in un teatro vuoto: "Non è un comizio di Trump!"

A causa dell'emergenza sanitaria, Jimmy Kimmel si è trovato a condurre la cerimonia di consegna degli Emmy 2020, ribattezzati "Pandemmys", di fronte a una platea vuota ironizzando sul fatto che non si trattasse di un comizio di Trump, bensì degli Emmy.

Il comico ha risolto brillantemente la situazione montando, in reazione alle sue battute, immagini delle precedenti cerimonie con il pubblico che ride e batte le mani. "Grazie di esservi presi questo rischio per essere qui" ha esclamato Kimmel. "Grazie a me di essermi preso questo rischio per essere qui. Sapete come si dice: non puoi avere un virus senza un (organismo) ospite."

L'illusione si è presto interrotta quando lo stesso Kimmel è comparso nel pubblico intento a ridere delle proprie battute. Le star sono sparite, sostituite da cartonati in una platea vuota (o quasi), mentre il conduttore ha esclamato:

"Ma certo che sono qui tutto da solo, ovvio che non ci sia un pubblico. Questo non è un comizio di Trump, sono gli Emmy!"

Jimmy Kimmel non ha risparmiato frecciate al Presidente Donald Trump, criticando implicitamente i suoi comizi in cui non vengono rispettati distanziamento né misure di sicurezza per poi soffermarsi su un celebre supporter di Trump finito di recente in uno scandalo sessuale. Riferendosi alla serie Watchmen, tra i vincitori della serata, Kimmel ha infatti esclamato:

"Watchmen non è anche quella cosa in cui era coinvolto Jerry Falwell Jr.?"

Nell'inquadrare i cartonati seduti in platea, la camera si è poi soffermata su Jason Bateman, unico spettatore presente in persona che si è finto anche lui di cartone perché intenzionato a non mancare a nessun costo alla serata di gala.

