Jimmy Kimmel: 'Mi avevano detto di non leggere il commento di Donald Trump agli Oscar 2024'

Jimmy Kimmel ha rivelato che gli era stato detto di non leggere il post pubblicato da Donald Trump in cui lo criticava per la conduzione degli Oscar 2024.

La rivelazione è emersa al termine dello show durante un'intervista rilasciata a Kelly Ripa e Mark Consuelos nello show Live with Kelly & Mark.

La scelta del conduttore

Parlando della scelta di leggere le parole condivise online da Donald Trump, Jimmy Kimmel ha spiegato: "Mi hanno detto: 'Hai un po' di tempo a disposizione'. Ho risposto: 'Leggerò il tweet di Trump'. La loro reazione è stata: 'No, no, non leggerla'. Ma invece ho deciso: 'Sì, lo farò'".

L'ex presidente, durante la serata, aveva commentato sul sito Truth Social che secondo lui non c'era mai stato un conduttore peggiore di Kimmel agli Oscar. Trump aveva criticato il monologo di apertura sostenendo che si era sforzato troppo di essere qualcosa "che non è, e non sarà mai". Trump aveva concluso chiedendo di sbarazzarsi del conduttore e sostituirlo con qualcuno di più economico, che avrebbe reso "tutti sul palco più grandi, forti e più glamour". Il miliardario aveva concluso il suo messaggio con la sua consueta frase "Make America Great Again".

Kimmel aveva quindi replicato sarcastico in diretta sottolineando che era sorpreso avesse visto la serata e chiedendosi se in carcere era possibile guardare la tv a quell'ora.