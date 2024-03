Jimmy Kimmel: Greta Gerwig, Madame Web e gli abusi di droga di Robert Downey Jr. nel monologo degli Oscar

Monologo a 360° per Jimmy Kimmel agli Oscar 2024. Nessuno ha dato un pugno al conduttore, anche se Robert Downey Jr. è apparso infastidito per le battute che alludevano ai suoi trascorsi di tossicodipendenza.

Tra i bersagli di Kimmel il bistrattato Madame Web, flop al botteghino nonostante la presenza di Dakota Johnson e Sydney Sweeney: "È stato un anno fantastico anche per il cinema, nonostante tutto si fosse fermato. Le persone in questa stanza in qualche modo sono riuscite a realizzare tanti film eccellenti e performance memorabili. Questa serata è piena di enorme talento e potenziale indicibile, ma lo era anche Madame Web".

Il comico ha anche ironizzato sulla mancata nomination agli Oscar della regista Greta Gerwig dicendo: "Ora, Barbie è un'icona femminista, grazie a Greta Gerwig, che molti credevano meritasse di essere nominata come miglior regista stasera. Prima di questo film, mia moglie preferiva comprare un pacchetto di Marlboro rosse a nostra figlia piuttosto che una Barbie. Aspettate un secondo. So che state applaudendo, ma comunque siete voi quelli che non hanno votato per lei. Non comportatevi come se non aveste niente a che fare con tutto questo."

Kimmel ha anche fatto riferimento alla storia di redenzione hollywoodiana di Robert Downey Jr., dicendo che l'Oscar è "uno dei punti più alti della sua carriera".

Dopo che l'attore si è toccato il naso in segno di riconoscimento, Kimmel ha detto: "Anche quello era sul naso o è un movimento anti-droga? Guardatelo, è così bello, così talentuoso, ha vinto tutti i premi che c'erano da vincere. Hai in tasca un discorso di ringraziamento o hai semplicemente un pene molto rettangolare? 20 anni fa, Robert interpretava il cattivo, e correggetemi se sbaglio, in un film in cui Tim Allen si trasforma in un cane, giusto? E se mai decidessi di rifare quel film, ho la persona giusta per interpretare Tim Allen. Cioè... dov'è? Messi. Anche se è un cane, potrebbe aver fornito la performance dell'anno in Anatomia di un delitto. Ha una scena di overdose. Non vedevo un attore francese vomitare così dai tempi di Gérard Depardieu".

Il monologo comico si è, infine, soffermato sull'eccessiva durata dei film: "Ci sono stati così tanti grandi film che hanno catturato il pubblico quest'anno. E lo dico letteralmente. I vostri film erano troppo lunghi quest'anno. La durata media dei primi dieci film è stata di 2 ore e 23 minuti. Sono 30 minuti in più rispetto a tre anni fa. Quando sono andato a vedere Killers of the Flower Moon, ho ricevuto la posta al cinema. È così lungo che potresti andare in Oklahoma e risolvere tu stesso gli omicidi".