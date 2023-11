Oscar 2024: Jimmy Kimmel presenterà la cerimonia per la quarta volta

La ABC ha confermato che Jimmy Kimmel condurrà la 96ª edizione degli Academy Awards, segnando la quarta volta e il secondo anno consecutivo in cui il presentatore del Jimmy Kimmel Live! ha accettato l'incarico. La cerimonia si terrà il 10 marzo sulla rete di proprietà della Disney.

"Ho sempre sognato di condurre gli Oscar esattamente quattro volte", ha scherzato Kimmel in un comunicato.

Oltre a condurre l'ultima edizione della Notte più importante di Hollywood lo scorso marzo, Jimmy Kimmel aveva presentato la cerimonia anche nel 2017 e nel 2018. Dopo che quest'ultimo show ha registrato un record di ascolti, la trasmissione è rimasta senza conduttore nel 2019, 2020 e 2021, quando gli Oscar sono stati pesantemente colpiti dalla pandemia e sono stati ridimensionati, registrando gli ascolti più bassi di sempre.

"Dopo il suo trionfale ritorno sul palco degli Oscar lo scorso anno, siamo onorati di riavere Jimmy a guidarci in una delle celebrazioni più amate del mondo dell'intrattenimento", ha dichiarato Craig Erwich, presidente di ABC Entertainment, Hulu e Disney Branded Television Streaming Originals. "È un membro prezioso della nostra famiglia Disney e non potremmo essere più riconoscenti nei confronti suoi e di tutta la sua squadra".

Kimmel ha presentato l'edizione in cui andò in scena il famigerato "envelope-gate" del 2017, quando a Warren Beatty e Faye Dunaway fu stata consegnata la busta sbagliata e i due annunciarono La La Land come vincitore dell'Oscar al miglior film, per poi correggersi in modo imbarazzante quando uno dei produttori del film ha afferrato la busta corretta per rivelare che c'era stato un errore e che Moonlight era il vero vincitore.

È stato un vero caos e Kimmel era proprio lì sul palco nel bel mezzo di tutto questo. L'anno successivo, tuttavia, è tornato, così come Beatty e la Dunaway, per presentare nuovamente e correttamente l'Oscar al miglior film.