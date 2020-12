Emma Thompson sulle scene di sesso: "Il mio partner? Ormai devono riesumarlo dalla tomba"

Emma Thompson scherza sulla carenza di scene di sesso, e ruoli, per le donne della sua età e ammette che il partner dell'età giusta, per Hollywood, dovrebbero risorgere dalla tomba.

Ironica come sempre, Emma Thompson non manca di tirare una frecciatina a Hollywood e alla mancanza di ruoli per le attrici della sua età dichiarando che, in caso di una scena di sesso, per trovare il partner adatto a lei dovrebbero "riesumarlo dalla tomba".

Locandina di Emma Thompson

Parlando del suo ultimo film, Good Luck to You, Leo Grande, nel corso del podcast CultureBlast, Emma Thompson lo ha definito un cambio di passo rinfrescante dal tipico film di Hollywood su donne che hanno relazioni con uomini più vecchi di loro di decenni.

Nel film, il personaggio della Thompson, una vedova insoddisfatta che, negli anni '20, va alla ricerca di un terapista sessuale, esclama: "Le sole persone che vogliono venire a letto con me hanno la mia età e io voglio dormire con qualcuno più giovane di me."

Battuta che si ode raramente nel cinema mainstream. Al riguardo, Emma Thompson commenta scherzosamente: "Se dovessero cercarmi un partner romantico, dovrebbero riesumare qualcuno dalla tomba visto che io ho 61 anni".

L'attrice aggiunge, non senza una punta di amarezza: "A 50 anni diventi completamente invisibile. A Hollywood è perfettamente normale che George Clooney abbia una relazione sullo schermo con una donna più giovane di 30-40 anni. La situazione è completamente squilibrata".

Nonostante tutto, Emma Thompson non ha perso la speranza che la situazione, prima o poi, possa cambiare:

"Se le persone non sono contrarie a vedere una 61enne nuda sullo schermo insieme a una persona molto più giovane, la situazione potrebbe diventare interessante. Ma occorre essere molto coraggiosi."