Apple TV rinnova Down Cemetery Road: Emma Thompson e Ruth Wilson tornano nella stagione 2

La serie tv thriller di Apple TV dal titolo Down Cemetery Road è stata rinnovata ufficialmente per una seconda stagione, nella quale torneranno le due protagoniste della prima stagione, Emma Thompson e Ruth Wilson.

Dopo l'ottimo riscontro ottenuto da critica e pubblico sugli episodi della prima stagione, lo streamer ha deciso di confermare la produzione dello show ordinando un secondo ciclo di puntate in cui ci saranno le due star della serie.

Down Cemetery Road confermata per la stagione 2

Zoë Boehm (Emma Thompson) e Sarah Trafford (Ruth Wilson) saranno alle prese con un nuovo mistero contorto. Una donna cade davanti ad un treno, Boehm viene chiamata ad indagare ma quello che all'apparenza sembra un caso particolarmente semplice sconvolgerà presto la sua vita.

Emma Thompson al Festival di Locarno

Insieme a Sarah, riprenderà a muoversi nel mondo affascinante ma spietato delle antichità del mercato nero. Ora Down Cemetery Road ora fa parte del catalogo Apple insieme a Slow Horses, thriller di spionaggio di grande successo con protagonista Gary Oldman.

L'entusiasmo di Emma Thompson per il rinnovo di Down Cemetery Road

Emma Thompson partecipa al progetto anche in qualità di produttrice esecutiva: "L'idea di lavorare di nuovo con il team, con la meravigliosa Morwenna Banks alla scrittura e l'indomabile Ruth Wilson, che è la migliore e più brillante co-protagonista che qualsiasi signora anziana possa desiderare, è francamente molto più di quanto senta di meritare. Zoë Boehm è un avatar deliziosamente punk, e non vedo l'ora di infilare di nuovo i suoi Doc Martens taroccati".

Börkur Sigþórssen sarà il regista principale della seconda stagione, prodotta da 60Forty Films. La serie è scritta da Morwenna Banks (Funny Woman), che è anche produttrice esecutiva insieme a Jamie Laurenson, Hakan Kousetta e Tom Nash per 60Forty Films, a Thompson e all'autore di Down Cemetery Road Mick Herron. Emma Thompson ha vinto in carriera due Oscar, alla miglior attrice nel 1993 e alla miglior sceneggiatura non originale nel 1996, oltre a diversi premi internazionali.