Emma Thompson: "George Clooney nei film può andare a letto con partner giovani, un'attrice matura no"

Emma Thompson è nota per essere un'attrice davvero franca e che non le manda mai a dire. Questa volta, l'interprete inglese ha parlato al podcast di CultureBlast dei ruoli hollywoodiani. A detta della Thompson, non è giusto che i film di Hollywood mostrino soltanto giovani ragazze alle prese con amori nei confronti di uomini ben più maturi di loro. Perché le dinamiche non possono subire una decisa inversione?

Emma Thompson e l'Oscar per Casa Howard

Emma Thompson ha riflettuto su questo argomento in occasione della campagna promozionale di Good luck to you, Leo Grande, il suo ultimo film da attrice. Il progetto è stato diretto da Sophie Hyde e scritto da Katy Brand e prova ad abbracciare un punto di vista alternativo rispetto allo standard. Il film, infatti, racconta la storia di una vedova che ha avuto una vita sessuale decisamente infelice. Tutto, però, cambia quando la donna si rivolge ad un terapista sessuale di circa 20 anni.

Nel film, il personaggio interpretato da Emma Thompson afferma: "Le uniche persone disposte a dormire con me hanno la mia stessa età. Io, invece, voglio andare con qualcuno più giovane di me". Tuttavia, è molto raro che una donna matura vada a letto con uomini più giovani in un film di Hollywood. A questo proposito, come riporta Variety, l'attrice ha affermato: "Passati i 50 anni, automaticamente diventi invisibile. Adesso, ho 61 anni e dovrebbe riesumare qualcuno per mandarlo a letto con me in un film di Hollywood. Non è giusto che George Clooney possa coltivare storie d'amore con ragazze ben più giovani di lui e che, invece, al contrario, non possa avvenire la stessa cosa".

Secondo Emma Thompson, però, la situazione starebbe subendo un cambiamento: "Evidentemente, se le persone non riescono a vedere una donna di 61 anni nuda con qualcuno ben più giovane, c'è un problema e dobbiamo essere quanto mai coraggiose". Infine, l'attrice ha affermato di apprezzare il movimento #MeToo in primo luogo per il dialogo a cui ha dato inizio sul set. Durante la lavorazione di Last Christmas, l'interprete ha ammesso di aver parlato con le sue compagne di viaggio e di aver promesso che tutte le attrici si sarebbero protette a vicenda.

In passato, la Thompson ha abbandonato il cast dei doppiatori di Luck perchè Skydance aveva assunto John Lasseter come direttore della sezione animazione. Secondo l'attrice, è totalmente scorretto assumere un uomo accusato di comportamenti sessuali impropri.