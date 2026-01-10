Ragione e sentimento, Emma Thompson: “Alan Rickman era felicissimo di interpretare un personaggio buono”

La star britannica ha ricordato il compianto amico e il suo desiderio di staccarsi dai ruoli da cattivo che l'avevano un po' ingabbiato.

Emma Thompson e Alan Rickman erano grandi amici e nella loro carriera hanno recitato spesso negli stessi progetti cinematografici. In un recente video per GQ, Thompson ha parlato di alcuni dei suoi film e si è soffermata su Ragione e sentimento.

Il film di Ang Lee ha compiuto 30 anni da poco e nel cast è presente anche Alan Rickman nei panni del Colonnello Brandon. Un personaggio buono, a differenza di quelli a cui spesso è associato Rickman, scomparso nel 2016.

Emma Thompson ricorda Alan Rickman in Ragione e sentimento

"È stato un film molto felice" ha dichiarato Thompson nel video "Ma per quanto riguarda il cast, siamo stati incredibilmente fortunati perché erano tutti, in un certo senso, persone di teatro". Nel cast del film anche Kate Winslet, definita 'inesperta' all'epoca da Thompson, perché aveva all'attivo soltanto un altro film, e Hugh Grant, reduce dal successo di Quattro matrimoni e un funerale.

Kate Winslet e Emma Thompson in una scena di Ragione e sentimento

Emma Thompson ha ricordato così l'amico e collega Alan Rickman: "Pace all'anima sua, era così felice di interpretare qualcuno di eroico e gentile perché era stanco morto che la gente volesse sempre vederlo come lo Sceriffo di Nottingham".

L'Oscar per Ragione e sentimento di Emma Thompson

Emma Thompson vinse l'Oscar alla miglior sceneggiatura non originale per Ragione e sentimento. Nel film, adattamento dell'omonimo romanzo di Jane Austen, interpreta Emma Thompson interpreta Elinor Dashwood, una giovane donna equilibrata che cerca di guidare la sua famiglia dopo la morte del padre. Hugh Grant interpreta il suo interesse amoroso Edward Ferrars e Kate Winslet la sorella Marianne.

Rickman, scomparso nel 2016 all'età di 69 anni, interpreta il Colonnello Brandon, che fa amicizia con le Dashwood e si innamora di Marianne. L'altro interesse amoroso di Marianne, John Willoughby, è interpretato da Greg Wise, che nel 2003 sposera proprio Emma Thompson, conosciuta sul set del film.

Alan Rickman ha ricevuto una candidatura ai BAFTA per il ruolo dello Sceriffo di Nottingham in Robin Hood: Principe dei ladri, uscito nel 1991. Il suo debutto cinematografico risale al 1988 con Die Hard, in cui interpretava l'ormai iconico villain Hans Gruber. Thompson e Rickman sono apparsi entrambi anche nei film di Harry Potter, dove lui interpretava il professor Snape e lei la professoressa Cooman.