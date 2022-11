Emma Stone gravemente ferita nelle foto dal set di AND di Yorgos Lanthimos

Ancora avvolta nel mistero la trama del nuovo film di Yorgos Lanthimos, AND, ma spuntano foto dal set he mostrano Emma Stone gravemente ferita su una barella.

Muove foto dal set di And, nuovo film del regista greco Yorgos Lanthimos in lavorazione a New Orleans, ritraggono Emma Stone su una barella, mentre viene soccorsa da due paramedici e portata su un elicottero. Nelle foto, vediamo Emma Stone stesa su una barella, con un primo soccorritore che le mette una flebo nel braccio mentre viene sollevata su un elicottero con la scritta "Air Med". l'attrice ha indosso una coperta di lana gialla, mentre i paramedici indossano tute vede scuro. in un'altra foto da set compare anche Margaret Qualley con indosso una vestaglia di raso corta.

Al momento i dettagli sulla trama di AND sono piuttosto scarsi, sappiamo che il film vedrà protagonisti il premio Oscar Emma Stone, Jesse Plemons e Margaret Qualley, oltre a Hong Chau e Joe Alwyn.

Yorgos Lanthimos è regista e sceneggiatore dell'opera in collaborazione con Efthimis Filippou, con cui aveva già collaborato in occasione di Lobster e The Killing of a Sacred Deer.

A partire dl 25 novembre, Emma Stone comparirà su Netflix nel film musicale Matilda the Musical.