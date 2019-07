Emma Marrone sposa su Instagram: la foto dal set di Gabriele Muccino

Emma Marrone si sposa e su Instagram appare la foto della cantante in abito bianco e con un grosso bouquet colorato, ma è una foto dal set del nuovo film di Gabriele Muccino, I migliori anni.

Viva la sposa, dunque - come scrive Emma Marrone nel post che accompagna la sua foto sul suo profilo Instagram, ma il matrimonio è pura finzione cinematografica. La cantante dunque si è sposata per esigenze di copione - al contrario del collega Tiziano Ferro che ha sposato Victor Allen proprio ieri a Sabaudia - ma accanto a lei ha comunque uno sposo, un Claudio Santamaria in uno sgargiante abito verde acqua, e poi gli "invitati", ovvero gli altri protagonisti del film I migliori anni: Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart, una luminosa Micaela Ramazzotti e, dietro di loro, il regista Gabriele Muccino.

I Migliori Anni è la storia di quattro amici, Giulio (Pierfrancesco Favino), Gemma (Micaela Ramazzotti), Paolo (Kim Rossi Stuart) e Riccardo (Claudio Santamaria) che verrà raccontata nell'arco di 40 anni, a partire dal 1980 - e questo giustifica la scelta degli abiti decisamente vintage per gli attori nella foto condivisa da Emma Marrone - e accompagnerà i protagonisti dall'adolescenza all'età adulta. Con la colonna sonora firmata da Nicola Piovani, I migliori anni arriverà nei cinema italiani il 13 febbraio 2020 distribuito dalla 01 Distribution.

"Quando Gabriele Muccino mi ha proposto il ruolo nel film" - aveva raccontato Emma Marrone qualche settimana fa - "pensavo fosse pazzo e forse un po' lo è... Ma ci voglio provare e voglio vivere fino in fondo tutte le opportunità che mi capiteranno in questa vita. Incrociate le dita per me e scusatemi se non sarò presente ai prossimi impegni musicali ma adesso sapete il perché"