STEP, Emma Marrone e Stefano De Martino, tra battute e verità: “Meglio amici che fidanzati”

Un finale di stagione ricco di emozioni e momenti indimenticabili quello andato in onda ieri sera su Rai 2, dove si è chiuso il ciclo di Stasera tutto è possibile, lo show comico guidato da Stefano De Martino. A rendere ancora più speciale la serata è stata la presenza di Emma Marrone, ospite d'onore e storica ex del conduttore. Un incontro che ha saputo coniugare ironia, affetto e un pizzico di nostalgia.

Il siparietto con Vincenzo De Lucia nei panni di Maria De Filippi

Emma e Stefano si sono conosciuti nel 2009 durante la loro partecipazione al talent Amici, dove nacque una storia d'amore intensa, conclusasi nel 2012 a causa del tradimento di lui con Belen Rodriguez. Da allora sono passati tredici anni, ma i due oggi si mostrano più sereni che mai, legati da un rapporto di sincera amicizia, come dimostrato durante la puntata.

Emma chiarisce: "Nessun ritorno di fiamma"

A rendere ancora più esilarante il momento ci ha pensato Vincenzo De Lucia, imitatore d'eccellenza, che nei panni di Maria De Filippi ha orchestrato un divertente siparietto. Seduti uno di fronte all'altra, divisi dalla classica busta, Emma e Stefano sono stati "costretti" a fare i conti con un ironico ritorno al passato. "Emma ha pensato tante volte di venire a casa tua, ma aspettava tu fossi single. Sono passati 15 anni e non è ancora successo", ha detto De Lucia. E poi la battuta sui "calzini dimenticati nel camerino di Amici nel 2009 dopo una lunghissima sessione di ballo".

Emma e Stefano ai tempi di Amici

Emma, con la sua solita schiettezza, ha colto l'occasione per mettere a tacere i rumors su un possibile ritorno di fiamma con il suo ex: "L'unica cosa che torna è un paio di calzini. Non c'è nessun ritorno di fiamma o amore. Vi posso assicurare che Stefano è molto meglio come amico che come fidanzato". Una frecciata simpatica, accolta con ironia dallo studio. Francesco Paolantoni, coinvolto scherzosamente da De Martino per confermare la battuta, ha risposto con disarmante comicità: "Non lo so, non sono mai stato il suo fidanzato".

Il saluto del conduttore

Ma la leggerezza ha lasciato spazio anche alla commozione. Sul finale, Stefano De Martino si è congedato dal pubblico e dalla produzione con un discorso toccante, lasciando intendere che il suo percorso alla guida del programma potrebbe essersi concluso. Con gli occhi lucidi ha dichiarato: "Ringrazio tutto il pubblico che ci ha seguito con affetto in questi anni".

"Voglio ringraziare chi mi ha dato la possibilità di condurre questo programma un po' di anni fa, perché oltre al vostro affetto, è una grande opportunità lavorativa, è stata un'esperienza bellissima e un'opportunità per costruirmi quella che oggi considero famiglia." Una chiusura che sa di addio, o forse solo di un arrivederci, in perfetto stile De Martino: ironico, sensibile, e sempre capace di sorprendere.