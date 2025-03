Stefano De Martino ed Emma Marrone insieme in pizzeria: Belen reagisce a modo suo

Dopo l'ultima registrazione di Stasera tutto è possibile, Emma Marrone e Stefano De Martino hanno trascorso una serata insieme a Napoli, documentata dalla cantante su Instagram. Tra i tanti "mi piace" ricevuti dal carosello di foto condiviso dall'artista, ex del conduttore più amato della Rai, uno in particolare ha attirato l'attenzione: quello di Belén Rodriguez. Un gesto che non è certo passato inosservato ai più attenti e che ha riacceso la curiosità del pubblico, che ben ricorda le vicende burrascose del passato.

Il passato torna a far parlare di sé

Belén Rodriguez e Stefano De Martino

Emma e Belén, negli anni, hanno spesso affrontato pubblicamente il loro passato condiviso, legato alla relazione con Stefano De Martino. Il tempo sembra aver sanato vecchie ferite e le due hanno più volte dimostrato di aver messo da parte le incomprensioni. Anche tra la cantante e il presentatore i rapporti sono rimasti distesi, tanto che oggi si mostrano affiatati e amici.

La loro storia, iniziata durante Amici di Maria De Filippi, si era interrotta proprio quando il ballerino e conduttore si era avvicinato a Belén. Il triangolo sentimentale aveva scatenato grande clamore mediatico, diventando uno degli argomenti più discussi del gossip italiano. Anni dopo, con matrimoni e separazioni alle spalle e con nuovi percorsi di vita, i tre protagonisti di questa vicenda sembrano aver trovato una nuova dimensione nei loro rapporti.

Una cena tra amici e la reazione di Belén

La serata a Napoli ha visto Emma Marrone e Stefano De Martino insieme in una pizzeria, tra risate e complicità. Certo, non erano da soli: con loro anche Francesco Paolantoni - che si è esibito in uno spogliarello - e gli altri componenti di Stasera tutto è possibile. Ma ciò che balza agli occhi è il legame tra la cantante e il conduttore, che oggi appare più solido che mai, tanto da far parte delle rispettive famiglie.

A sorprendere i fan è stata proprio la reazione di Belén, che ha lasciato un like sotto il post di Emma, quasi a voler sottolineare la serenità raggiunta nel tempo. Se anche in passato le due sono state spesso rivali, oggi il loro rapporto sembra aver trovato un equilibrio stabile.

Non solo Belén ha espresso il suo apprezzamento, ma anche numerosi personaggi dello spettacolo come Elisa, Tananai, Andrea Delogu, Matilde Gioli e Serena Brancale. Segno che il tempo ha davvero cambiato le dinamiche tra loro. E chissà, forse proprio sulle note di Anema e Core, brano che De Martino ha reso un tormentone nelle sue serate televisive.