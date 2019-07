Tiziano Ferro si è sposato con Victor Allen a Sabaudia!

Tiziano Ferro si è sposato con Victor Allen: la conferma arriva dal profilo Instagram del cantante che ha condiviso una foto del suo matrimonio con l'uomo che era il suo fidanzato da tre anni.

"La vita e le sue imprevedibili e meravigliose svolte. Non vedo l'ora di raccontarvi questa ennesima storia di gioia e celebrazione dell'amore." - scrive Tiziano Ferro nel post che accompagna la foto condivisa su Instagram, scattata ieri a Sabaudia dove si è svolta la cerimonia civile alla presenza dei genitori di Tiziano. Come svela Vanity Fair Italia, i due si erano già sposati segretamente il 25 giugno a Los Angeles.

Due date importanti quindi, per i due sposi: all'interno della fede di Tiziano è incisa la data delle nozze americane, mentre all'interno di quella di Victor c'è la data delle nozze italiane, alle quali hanno partecipato una quarantina di invitati.

Ma chi è Victor Allen, l'uomo che ha sposato Tiziano Ferro? Losangelino, 54 anni (Tiziano Ferro ha ha 39), è un ex consulente della Warner Bros che adesso è titolare di un'agenzia di marketing. "Con il matrimonio lui entra a far parte della mia famiglia e questa è una verità che non si può tacere" sottolinea Tiziano, che nel discorso tenuto al matrimonio ha voluto ricordare di come Victor sia stato accolto in famiglia e del sostegno ricevuto dai genitori per questa relazione.

una foto di Tiziano Ferro

Come anticipa Vanity Fair Italia, inoltre, Tiziano Ferro e suo marito non hanno voluto regali ma hanno devoluto le donazioni delle nozze di Los Angeles ad una struttura di salvataggio e accoglienza per cani che Victor Allen sostiene da tempo e le donazioni dell'unione civile tenutasi in Itaia al reparto oncologico dell'ospedale di Latina, il Santa Maria Goretti.