Stasera tutto è possibile, tra gli ospiti del 18 marzo c'è anche Bianca Guaccero: le anticipazioni e i giochi

Questa sera, martedì 18 marzo alle ore 21.20 su Rai 2, va in onda una nuova puntata di Stasera tutto è possibile, lo show condotto da Stefano De Martino che trasforma la prima serata in un vortice di comicità e un pizzico di leggerezza. Il programma, prodotto da Endemol Shine Italy, torna con il tema "La prima volta", un filo conduttore che farà da spunto per le gag e le prove esilaranti previste durante la serata. Ma quali sono gli ospiti della nuova puntata e quali giochi dovranno fare?

Bianca Guaccero ospite a Stasera tutto è possibile

Bianca Guaccero

Il cast fisso del programma ormai lo conosciamo: a comporre il team di De Martino ci sono Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Vincenzo De Lucia. Tutti pronti, come sempre, a regalare sketch e battute memorabili. Ma il vero punto di forza del game show sono gli ospiti speciali che si mettono in gioco tra sfide e siparietti comici.

Tra i protagonisti di questa puntata di Stasera tutto è possibile troveremo Bianca Guaccero, Giovanni Esposito, Fabio Balsamo, ma anche Carlo Amleto e Mariasole Pollio. Gli ospiti affronteranno una serie di giochi cult del programma, tra cui l'immancabile "Stanza inclinata" che con il suo pavimento a 22,5 gradi metterà alla prova la creatività dei concorrenti. Altri giochi in scaletta includono "Travel Step", "Ma che bontà" e "Segui il labiale".

A dare il tocco finale, poi, ci sarà la mascotte Panda, interpretata da Francesco Garzia, oltre alla musica di Dj Claudio Cannizzaro, pronto a scandire i ritmi della serata con la sua colonna sonora.

Cosa ha in serbo Stefano De Martino per il gran finale di stagione

Stasera tutto è possibile

L'appuntamento è su Rai 2 alle ore 21.20, ma per chi non potrà seguire la diretta niente paura: si potrà recuperare la puntata su RaiPlay, disponibile sia in live streaming che on demand.

La stagione di Stasera tutto è possibile si avvicina pericolosamente alla conclusione, l'ultima puntata è fissata, infatti, per l'8 aprile. Sono diversi i rumors che accompagnano il gran finale dello show. Le voci dietro le quinte parlano di un possibile ritorno di Emma Marrone, ex compagna di Stefano De Martino, come ospite speciale: sarà vero? Intanto il futuro del conduttore resta un punto interrogativo: continuerà a guidare il programma o lo vedremo protagonista in nuovi progetti su Rai 1?