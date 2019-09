Emma Marrone, Gabriele Muccino la difende dagli hater: "Uomini col cuore pieno di vermi"

Il regista Gabriele Muccino è intervenuto per difendere Emma Marrone dai sostenitori di Salvini che hanno scritto online di essere felici per i suoi problemi di salute.

Emma Marrone è stata difesa dal regista Gabriele Muccino dopo che il suo annuncio di dover concedersi una pausa per il lavoro a causa di alcuni problemi di salute è stato accolto in modo pieno di entusiasmo dai sostenitori di Matteo Salvini.

La cantante Emma Marrone, nella giornata di venerdì, ha spiegato di dover rinunciare ad alcuni impegni di lavoro a causa di un problema di salute e Gabriele Muccino è ora intervenuto per rispondere agli hater che hanno scritto degli insulti motivati da cause politiche. Sui social c'è chi ha scritto messaggi come "...Emma Marrone... impegnata a combattere la malattia... forse ora non avrà tempo per insultare Salvini..." o addirittura "Questa stupida ragazzotta ha creduto di mettersi in vista insultando Salvini nei suoi concerti, probabilmente si è attirata addosso gli accidenti di tante persone e qualche accidente è andato a segno... ben le sta. Nella prossima vita impara a tacere e a non fare politica, che non è il suo mestiere. Che sia malata non me ne frega proprio niente, anzi, ripeto, ben le sta", fino ad arrivare a "Ognuno ha quello che si merita CAMIONISTA!!!".

Gabriele Muccino, che ha diretto Emma Marrone sul set del film I Migliori Anni (in uscita il 13 febbraio), ha quindi deciso di intervenire dichiarando su Twitter: "Insultate me, uomini col cuore pieno di vermi".

Insulate me, uomini col cuore pieno di vermi. https://t.co/ICQePqZjna — Gabriele Muccino (@GabrieleMuccino) September 23, 2019

Il filmmaker, commentando la fine dei ciak con protagonista la star della musica italiana, aveva dichiarato: "Oggi Emma Marrone ha finito di girare tutte le sue scene. Erano tante, complesse, insidiose, romantiche e anche drammatiche. Ha fatto un lavoro straordinario che vi lascerà a bocca aperta. Grazie dolce Emma. Coraggiosa, tenace e piena di talento".

I migliori anni segna il ritorno al cinema di Muccino dopo il successo di A casa tutti bene e vede come protagonisti Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria, Nicoletta Romanoff.

Sceneggiato da Gabriele Muccino insieme a Paolo Costella, il film racconta la storia di quattro amici Giulio (Pierfrancesco Favino), Gemma (Micaela Ramazzotti), Paolo, (Kim Rossi Stuart), Riccardo (Claudio Santamaria), raccontata nell'arco di quarant'anni, dal 1980 ad oggi, dall'adolescenza all'età adulta. Le loro speranze, le loro delusioni, i loro successi, così come i fallimenti, sullo sfondo di un Paese, l'Italia, che cambia pelle e si trasforma. L'uscita del film, che sarà distribuito da 01, è prevista per il 13 febbraio del 2020.

