Sbagliata, ascendente Leone: il docufilm su Emma Marrone, dal 29 novembre su Prime Video

Sbagliata, ascendente Leone è titolo del nuovo docufilm dedicato a Emma Marrone, una delle voci e personalità più forti del panorama artistico italiano contemporaneo, che sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 29 novembre 2022.

Il docufilm, diretto dal duo registico BENDO (Lorenzo Silvestri e Andrea Santaterra), nasce da un'idea di Emma Marrone che racconta se stessa in prima persona. Un ritratto inedito dell'artista, del suo talento e della sua forte determinazione.

Dentro e fuori dal palco. Un resoconto sincero della donna, del suo coraggio e delle sue fragilità, che sono la sua più grande forza. Il documentario è prodotto da Lotus Production, una società Leone Film Group, scritto da Federico Giunta e BENDO. Emma stessa ha annunciato l'uscita della pellicola affermando: "Giuro di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità."

Sbagliata, ascendente Leone si unirà a migliaia di film, show e serie già presenti nel catalogo di Prime Video, tra cui le produzioni italiane Original Prisma, Bang Bang Baby, Gianluca Vacchi: Mucho Más, Laura Pausini - Piacere di conoscerti, The Ferragnez - La serie, All or Nothing: Juventus, Anni da cane, Dinner Club, Vita da Carlo, FERRO, Celebrity Hunted - Caccia all'uomo Stagione 1 e Stagione 2, e LOL: Chi ride è fuori Stagione 1 e Stagione 2.