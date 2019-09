Emma Marrone, un tumore la obbliga a fermarsi di nuovo? Maria De Filippi le scrive

Emma Marrone ha voluto annunciare ai suoi fan di doversi prendere un periodo di pausa dal lavoro a causa di problemi di salute e anche Maria De Filippi ha commentato con un emozionante messaggio per sostenere la cantante in questo momento complicato.

Con un post su Instagram Emma Marrone, che recentemente è stata impegnata sul set del film I Migliori Anni diretto da Gabriele Muccino, ha spiegato perché non parteciperà al concerto organizzato da Radio Italia a Malta: "Succede. Succede e basta. Questo non era proprio il momento giusto, ma in certi casi nessun momento lo sarebbe stato. Da lunedì mi devo fermare per affrontare un problema di salute. Ve lo dico personalmente per rassicurarvi e per non creare allarmismi inutili".

La giovane star ha sottolineato di essere dispiaciuta pensando ai tanti fan che si erano organizzati per partecipare all'evento musicale, promettendo di ritornare più forte di prima e dichiarando. "Ci sono troppe cose belle da vivere insieme. Adesso chiudo i conti una volta per tutte con questa storia e poi torno da voi. Grazie e state sereni davvero... Andrà tutto bene". Emma ha accompagnato il suo messaggio con una citazione di John Lennon: "La vita è ciò che ti accade quando sei tutto intento a fare altri piani".

I fan hanno pensato immediatamente a un possibile ritorno del tumore alle ovaie contro cui Emma Marrone ha già combattuto due volte in passato, rivolgendole moltissimi messaggi di sostegno.

Maria De Filippi, che ha contribuito a dare il via alla sua carriera, è intervenuta con un comunicato in cui dichiara: "Cara Emma, immagino che quello che sto scrivendo tu lo sappia già. Lo sai perché sono passati dieci anni da quando hai cantato davanti a me una canzone della Nannini e da allora non ci siamo mai perse. Il bene non si perde, i sentimenti se sono veri vivono e sopravvivono anche se non ci si vede quotidianamente. Ci sei, ci sei stata e so che ci sarai sempre nella mia vita, me lo hai dimostrato ogni volta che avevo bisogno di te e ti chiamavo". La conduttrice ha proseguito scrivendo: "So che lo sai ma ripeterlo non è mai abbastanza e, come diceva mia madre 'Verba volant scripta manent", io se tu vorrai nella tua vita ci sarò sempre. Ti voglio un bene dell'anima davvero, non avere mai paura di nulla perché sei fortissima".