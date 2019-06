Emma Marrone: le foto dal set del film di Gabriele Muccino, I Migliori Anni

Emma Marrone nelle foto sul set del film di Gabriele Muccino I migliori anni, attualmente in lavorazione. Sono alcuni scatti che sono stati postati sull'account ufficiale del regista insieme ad un post in cui si complimenta con lei per l'ottimo lavoro svolto e per la sua bravura.

"Oggi Emma Marrone ha finito di girare tutte le sue scene. Erano tante, complesse, insidiose, romantiche e anche drammatiche. Ha fatto un lavoro straordinario che vi lascerà a bocca aperta. Grazie dolce Emma. Coraggiosa, tenace e piena di talento. Ci vediamo al cinema il 13 Febbraio". Queste le parole dedicate dal regista de I migliori anni, Gabriele Muccino ad Emma Marrone che a sua volta lo ha ringraziato dicendogli: "Grazie a te Gabriele ! Per sempre", corredando la frase con un cuore, per poi condividerla sul suo profilo personale.

I migliori anni segna il ritorno al cinema di Muccino dopo il successo di A casa tutti bene e vede come protagonisti Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria, Nicoletta Romanoff e Emma Marrone. La cantante è al debutto sul grande schermo e, secondo indiscrezioni, dovrebbe interpretare la moglie di Santamaria. Alla vigilia delle riprese, qualche settimana fa, aveva dichiarato sui suoi social: "Ebbene sì. Sto per vivere questa nuova avventura. Sono agitata ma anche tanto entusiasta ed eccitata. Quando Gabriele Muccino me l'ha proposto pensavo fosse pazzo e forse un po' lo è... Ma ci voglio provare. Voglio vivere fino in fondo tutte le opportunità che mi capiteranno in questa vita. Incrociate le dita per me. E scusatemi se non sarò presente ai prossimi impegni musicali. Ma adesso sapete il perché!". Un riferimento, quest'ultimo, probabilmente ai premi musicali di fine stagione in programma nelle prossime settimane.

Sceneggiato da Gabriele Muccino insieme a Paolo Costella, I migliori Anni racconta la storia di quattro amici Giulio (Pierfrancesco Favino), Gemma (Micaela Ramazzotti), Paolo, (Kim Rossi Stuart), Riccardo (Claudio Santamaria), raccontata nell'arco di quarant'anni, dal 1980 ad oggi, dall'adolescenza all'età adulta. Le loro speranze, le loro delusioni, i loro successi, così come i fallimenti, sullo sfondo di un Paese, l'Italia, che cambia pelle e si trasforma. L'uscita del film, che sarà distribuito da 01, è prevista per il 13 febbraio del 2020.